'하트시그널3' 서민재, 홀로 출산 후 근황..."힘내 봐 우리 둘이♥"

기사입력 2025-12-10 23:39


'하트시그널3' 서민재, 홀로 출산 후 근황..."힘내 봐 우리 둘이♥"

[스포츠조선 조윤선 기자] '하트시그널3' 출신 서민재(현 서은우)가 출산 소감을 밝혔다.

서민재는 10일 "축하해 주셔서 정말 감사합니다. 얘가 좀 커서 말귀 알아듣게 되면 보내주신 따뜻한 말들 꼭 전할게요"라는 글과 함께 아들 사진을 게재했다.

이어 "아직은 원숭이 같기도 하고 찐빵 같기도 하고..힘내봐 우리 둘이♥"라고 덧붙였다.

서민재는 지난 5일 "반가워"라는 글과 함께 갓 태어난 아이의 사진을 공개하며 출산 소식을 전해 관심을 끈 바 있다.

앞서 서민재는 지난 5월 자신의 SNS를 통해 임신 사실을 밝혔다. 그러면서 "임신 후 전 남자 친구가 연락을 피하고 있다"고 주장하며 A씨의 신상 정보와 사진 등을 공개했다.

이와 관련해 A씨 측은 "서민재가 사실과 전혀 다른 내용의 비방글을 지속적으로 SNS에 게시한다"며 법적 조치를 예고했다. 또 A씨 측은 서민재가 정보통신망법 위반(허위사실적시명예훼손)·협박·감금·스토킹처벌법 위반(잠정조치 위반 사항 포함) 혐의들에 대한 기소 의견으로 검찰에 송치가 됐다고도 전했다.

이에 서민재는 "A씨에게 원하는 것은 아이 아버지로서 책임감 있는 모습을 보여주는 것과 이를 위한 진정성 있는 대화"라고 거듭 입장을 밝혔다.

최근 서민재는 SNS에 올렸던 A씨 관련된 게시물들을 모두 삭제했지만 "협의가 돼서 게시물들을 삭제한 건 아니다"라고 강조했다.


그는 "친부의 잠적 및 차단 상태는 여전하며, 저는 일체 다른 요구 없이 소통만 간절히 요청하는데도 무시당하고 있는 을의 입장이라 상대의 불법 추정 행위에 대해서는 함구하고 법적 대응도 연기하고 있다"고 호소했다.

이어 "아기 친부로서 인간으로서 해야 할 어떠한 단 하나의 행동과 도리를 지키지 않고 두 생명을 고통에 몰아넣는 행위에 대해서는 누구든 반드시 다 돌려받을 거라 나는 믿어 의심치 않는다"고 심경을 전했다.

한편 서민재는 2020년 채널A '하트시그널3'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 2019 미스코리아 경북 출신으로, 현대자동차 대졸 공채 최초의 여성 정비사로 일한 바 있다. 2022년에는 가수 남태현과 필로폰 투약 혐의로 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받기도 했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"양육비로 징역형"..김동성 "일용직 노동·월 260만 원 수입, 꼭 지급하겠다"

2.

"들키면 같이 죽어"… 박나래 이번엔 '전 매니저 명의 대리처방' 파문

3.

'44세' 신지, '영포티' 조롱에 소신 발언 "세대 갈라치기 좋지 않아"

4.

'급성 심근경색' 김수용, 임형준 심장약 덕분에 살았다 "약 먹인 후 CPR 해"

5.

박나래 "일 X 같이 해"→일 안한 전 남친에 4400만원…전 매니저들 분노한 이유

연예 많이본뉴스
1.

"양육비로 징역형"..김동성 "일용직 노동·월 260만 원 수입, 꼭 지급하겠다"

2.

"들키면 같이 죽어"… 박나래 이번엔 '전 매니저 명의 대리처방' 파문

3.

'44세' 신지, '영포티' 조롱에 소신 발언 "세대 갈라치기 좋지 않아"

4.

'급성 심근경색' 김수용, 임형준 심장약 덕분에 살았다 "약 먹인 후 CPR 해"

5.

박나래 "일 X 같이 해"→일 안한 전 남친에 4400만원…전 매니저들 분노한 이유

스포츠 많이본뉴스
1.

"늘 응원해 주는 SON, 우리 큰 형!" 손흥민 미담 또 터졌다→토트넘 선수들 난리법석…'리더십 폭발' 라커룸 대화 공개 "전설적인 선수"

2.

"지금까지 FC서울의 제시 린가드였습니다" 굿바이 골과 함께 떠나는 린가드…서울, 멜버른과 1-1 무승부[ACLE 현장리뷰]

3.

[현장에서]'울보' 린가드, 고별전서 결국 참지 못하고 '눈물 뚝뚝'…한국말로 "감사합니다. 사랑해!"

4.

'J리그 역사상 최고의 한국인' 전설 정성룡 대단하다, 40살에 파격 도전...日 최고 명문 떠나 3부 후쿠시마 이적 유력

5.

'승승승승' 감독 사퇴 효과 계속된다…IBK, 3위 GS칼텍스까지 셧아웃 완파[장충 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.