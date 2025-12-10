'하트시그널3' 서민재, 홀로 출산 후 근황..."힘내 봐 우리 둘이♥"

|
[스포츠조선 조윤선 기자] '하트시그널3' 출신 서민재(현 서은우)가 출산 소감을 밝혔다.
서민재는 지난 5일 "반가워"라는 글과 함께 갓 태어난 아이의 사진을 공개하며 출산 소식을 전해 관심을 끈 바 있다.
이에 서민재는 "A씨에게 원하는 것은 아이 아버지로서 책임감 있는 모습을 보여주는 것과 이를 위한 진정성 있는 대화"라고 거듭 입장을 밝혔다.
최근 서민재는 SNS에 올렸던 A씨 관련된 게시물들을 모두 삭제했지만 "협의가 돼서 게시물들을 삭제한 건 아니다"라고 강조했다.
그는 "친부의 잠적 및 차단 상태는 여전하며, 저는 일체 다른 요구 없이 소통만 간절히 요청하는데도 무시당하고 있는 을의 입장이라 상대의 불법 추정 행위에 대해서는 함구하고 법적 대응도 연기하고 있다"고 호소했다.
이어 "아기 친부로서 인간으로서 해야 할 어떠한 단 하나의 행동과 도리를 지키지 않고 두 생명을 고통에 몰아넣는 행위에 대해서는 누구든 반드시 다 돌려받을 거라 나는 믿어 의심치 않는다"고 심경을 전했다.
한편 서민재는 2020년 채널A '하트시그널3'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 2019 미스코리아 경북 출신으로, 현대자동차 대졸 공채 최초의 여성 정비사로 일한 바 있다. 2022년에는 가수 남태현과 필로폰 투약 혐의로 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받기도 했다.