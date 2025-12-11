'제니 절친' 톱모델 조던 대니얼스, "피부가 어메이징" 극찬→"3년전부…

'제니 절친' 톱모델 조던 대니얼스, "피부가 어메이징" 극찬→"3년전부터 韓스킨케어 꾸준히 써서 그래"(퍼펙트글로우)
[스포츠조선 고재완 기자] 글로벌 톱모델 조던 대니얼스가 한국 예능에 모습을 드러낸다.
11일 방송하는 tvN '퍼펙트 글로우' 6회에서는 영업 6일 차에 들어선 '단장'에 브로드웨이 뮤지컬의 주연을 맡은 배우부터, 패션모델, SNS 스타 등 범상치 않은 손님들이 찾아온다.
이 가운데 패션모델 조던 대니얼스의 방문에 '단장'이 술렁인다고 해 관심을 높인다. 조던은 수많은 명품 브랜드의 빅쇼에서 활약한 바 있는 10년 차 모델. 등장부터 압도적인 몸매와 비주얼을 뽐내는 조던의 모습에 '뷰티 마스터즈' 차홍, 레오제이, 포니는 "너무 아름답다"라며 감탄사를 연발한다.
무엇보다 조던과 상담실에서 마주한 상담실장 박민영은 "피부가 어메이징하네요. 밸런스도 좋고, 트러블도 없고, 모공도 없다"라며 감탄을 터뜨리는데, 이에 조던은 "3년 전부터 한국 스킨케어 제품을 꾸준히 써왔다"라며 비결을 공개해 박민영을 뿌듯하게 만든다는 후문이다.
그런가 하면 조던이 한국과의 뜻밖의 인연을 공개해 '단장즈'를 화들짝 놀라게 한다. 조던이 "제니와 개인적으로 아는 사이"라면서 "제니는 슈퍼 나이스 걸"이라고 밝히는 것. '단장즈'는 제니와 겹치는 친구도 몇몇 있다는 조던의 설명에 유명 패션모델의 남다른 클래스를 실감, 새삼스레 자신들이 뉴욕에 있다는 사실을 깨닫고 신기함을 감추지 못한다는 전언.
한편, 이날 조던은 "한국에서 유명한 거라면 뭐든지 해 보고 싶다. K-POP 아티스트들의 완벽한 메이크업을 항상 동경해왔다. 내가 한국식 헤어와 메이크업을 한다면 어떤 느낌일지 늘 궁금했다"라면서 'K-뷰티 그 자체'를 추구미로 꼽는다. 이에 포니와 차홍이 조던을 'K-힙걸'로 완벽 탈바꿈 시킨다고.
한편 '퍼펙트 글로우'(연출 김상아, 곽지혜)는 대표 라미란, 실장 박민영을 필두로 대한민국 최고의 헤어?메이크업 전문가가 뉴욕 맨해튼에 한국식 뷰티숍 '단장(DANJANG)'을 열고 현지에서 직접 K-뷰티의 진면목을 선보이는 'K-뷰티 뉴욕 정복기'다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.