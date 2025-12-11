박나래, 신규 예능 작가에게도 '갑질'?..MBC "확인 불가"

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 박나래가 갑질 논란에 휘말린 가운데, 전 매니저가 매니저뿐 아니라 제작진에게도 무례했다는 폭로를 내놓았다. 이에 대해 MBC 측은 해당 사실을 확인할 수 없다는 입장을 밝혔다.
11일 MBC 관계자는 전 매니저들이 박나래가 신규 프로그램의 PD와 작가들에게 갑질을 했다는 주장에 대해 "확인해드릴 수 없는 내용이다. 양해 부탁드린다"라고 밝혔다.
앞서 10일 방송된 JTBC '사건반장'에는 박나래의 전 매니저 A씨가 출연해 폭로의 계기가 촬영 당일 벌어진 폭언이라고 주장했다. A씨는 지난달 신규 예능 '나도 신나' 촬영 준비 과정에서 박나래가 급히 요구한 물건을 찾지 못하자, 메이크업 원장과 스태프들이 지켜보는 자리에서 "일을 X같이 할 거면 왜 하냐"는 폭언을 들었다고 밝혔다. A씨는 "신입 직원들 앞에서 저런 모습을 보이며 바뀌지 않겠다고 판단해 퇴사를 결정했다"고 말했다.
또한, 박나래가 출근 후 제작진에게 연락해 "오늘 현장에서 우리 매니저들 괴롭혔냐, 왜 퇴사한다고 하냐"고 되물었다고 주장하며, 폭언 이후 PD와 작가에게 책임을 전가하는 상황이 있었다고 덧붙였다.
'사건반장' 방송화면 캡처
한편, 박나래는 전 매니저들로부터 특수상해, 명예훼손, 횡령 등 혐의로 고소당했고, 박나래 역시 이들을 공갈 및 허위사실 유포 혐의로 맞고소한 상태다. 국민신문고에는 마약류관리법, 의료법, 약사법 위반 혐의로 박나래 및 관련 인물에 대한 고발도 접수됐다.
논란이 커지자 박나래는 지난 8일 "모든 것이 해결되기 전까지 방송 활동을 중단한다"고 밝히며, MBC '나 혼자 산다', tvN '놀라운 토요일' 등 고정 프로그램에서 하차했다. 또한 박나래, 장도연, 신기루, 허안나가 출연하기로 한 MBC 신규 예능 '나도 신나'는 제작이 취소됐다.