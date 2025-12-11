변우석·박희순, 돌고래유괴단과 손잡고 연말 캠페인 '깜짝 등장'…이번엔 …

구글AI 제미나이3 활용한 '산타 이즈 커밍 투 타운' 캠페인에 출연한 변우석(왼쪽)과 박희순. 사진=구글코리아
[고재완의 K-ShowBIZ] 구글은 최근 선보인 제미나이 3(Gemini 3) 기반 이미지 생성 모델인 '나노 바나나 프로(Nano Banana Pro)'를 활용해 제작한 연말 캠페인 '산타 이즈 커밍 투 타운(Santa is Coming to Town)' 영상 시리즈를 공개했다. 이번 캠페인은 콘텐츠 제작 스튜디오 '돌고래유괴단'의 신우석 감독 및 배우 변우석이 참여해, 제미나이로 일상의 순간을 더욱 특별하고 의미 있게 기억하는 방식을 감각적인 영상으로 풀어냈다.
공개된 영상은 총 2편으로, 지난 5일 선공개된 '아빠의 퇴근길' 편에 이어, 오늘 2편 '변우석, 박희순의 '크리스마스의 비밀''이 추가로 공개됐다. 두 편 모두 크리스마스를 배경으로 제미나이가 일상에 자연스럽게 스며들어 연말 특유의 따뜻한 정서와 기술이 만나는 순간을 스토리로 구성해 나타냈다.
구글AI 제미나이3 활용한 '산타 이즈 커밍 투 타운' 캠페인에 출연한 윤경호. 사진=구글코리아
첫 번째 영상 '아빠의 퇴근길' 편은 우연히 마주친 기적 같은 순간을 제미나이로 더 따뜻한 기억으로 완성하는 어느 아빠의 이야기를 담았다. 주차장에서 우연히 루돌프와 썰매를 발견한 아빠는 잠시 뒤 엘리베이터로 향하던 산타와 마주하고, 산타는 "메리 크리스마스"라는 인사와 함께 선물을 건넨다. 아빠는 이 특별한 순간을 아들과도 생생하게 나누고 싶어 제미나이를 활용해 마치 산타와 함께 찍은 듯한 완벽한 '투샷'을 만들어낸다. 아이는 반짝이는 눈으로 사진을 들여다보며 즐거워하고, 영상은 마지막으로 사진을 바라보는 아빠 앞으로 진짜 산타가 스치듯 지나가는 장면을 비추며 유쾌한 반전과 따뜻한 여운을 남긴다.
두 번째 CF 영상 '변우석, 박희순의 '크리스마스의 비밀''편에서는 배우 변우석과 박희순이 신부 역할로 등장해 깜짝 재미를 더한다. 보육원 아이들을 위해 몰래 선물을 준비한 두 신부는 아이들의 상상력을 채워줄 '깜짝 선물'을 남기기 위해 사진을 찍고, 제미나이를 활용해 사진 속 자신의 모습을 '산타 할아버지'로 자연스럽게 변환한 이미지를 만들어 아이들에게 '산타가 다녀간 흔적'을 선물한다. 영상은 이들이 만든 사진을 진짜 산타가 어리둥절한 표정으로 바라보는 모습과 함께, 연말의 따뜻한 감성을 유쾌하게 풀어내며 마무리된다.
구글AI 제미나이3 활용한 '산타 이즈 커밍 투 타운' 캠페인에 출연한 변우석. 사진=구글코리아
연출을 맡은 돌고래유괴단 신우석 감독은 "생성형 AI가 하나의 트렌드로 자리 잡은 지금, 제미나이 3를 비롯해 나노 바나나 프로, 비오 3.1과 같은 기술이 어떻게 사람들의 감정과 자연스럽게 연결될 수 있을지 고민했다"며, "연말을 맞아 선보인 이번 캠페인을 통해 기술이 단순한 기능을 넘어, 누군가의 마음을 움직이고 작은 이야기를 완성해주는 매개체가 될 수 있다는 점을 담아내고자 했다."고 말했다.
한편, 이번 연말 캠페인 영상은 주요 디지털 매체 및 옥외광고를 비롯해 구글코리아 공식 유튜브 채널 등 다양한 플랫폼에서 확인할 수 있으며, 이용자가 직접 참여할 수 있는 '#산타프롬프트패키지' 소셜 챌린지도 함께 진행된다. 옥외광고에 노출된 QR 코드를 스캔하거나 전용 링크로 접속하면 제미나이 앱으로 연결되며, 미리 설정된 프롬프트에 자신의 사진을 업로드해 산타와 함께 있는 듯한 특별한 사진을 생성해 볼 수 있다.
구글 관계자는 "새로운 제미나이 3 모델과 나노 바나나 프로가 이용자들의 연말을 더욱 풍성하고 특별하게 만드는 데 도움이 되길 바라는 마음으로 이번 캠페인을 준비했다"며, "더 많은 분들이 영상 속 인물들처럼, 제미나이를 통해 소중한 사람들과 일상을 의미 있는 추억으로 만들어 보시길 바란다"고 전했다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com