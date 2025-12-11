진태현, 갑상선암 수술 6개월 만에…"바이러스로 죽을 뻔, 손발 마비까지…

11일 박시은 진태현 부부의 유튜브 채널에서는 '박시은 진태현의 우리 부부의 긍정의 힘'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
진태현은 자신에 대해 "뾰족하거나 날카로운 사람은 아닌데 편한 사람은 아니"라고 솔직히 밝혔다. 하지만 나이가 들고 가족과 신앙의 힘으로 진태현은 긍정적인 사람이 되었다고. 진태현은 "45살까지 살아온 나의 인생에 겪은 고난들이 너무 많다. 하나밖에 없는 뱃속에 있는 딸이 하늘나라에 가고 시은 씨랑 너무 잘 지내고 있는데 암이래"라며 "또 작은 아픔이지만 제가 마라톤으 너무 살아하는데 발목 부상을 당했다. 근데 웃긴 게 염증도 아니고 크게 아픈 것도 아닌데 슌 때만 통증이 생겨서 5주째 훈련을 못하고 있다"고 털어놨다.
이뿐만이 아니었다. 진태현은 "며칠 전에 바이러스 같은 거에 걸렸나보다. 음식을 잘못 먹어서. 진짜 죽을 뻔한 경험이었다. 오한에 식은땀에 손발이 안 움직이고 위장이 너무 아프고 어지러웠다"며 "점점 나이가 들어가고 그런 걸 인생에 하나하나씩 겪었을 때 나의 남은 시간들이 소중하다 고 느꼈다"고 밝혔다.
진태현은 "그런 고난들을 겪었을 때 긍정이 어디서 오냐고 묻는다. 100% 하나님과 박시은에게 온다"며 "고난을 고난으로 여기면 안 되겠더라. 또 시은 씨의 남편으로서 이 여자한테 고난을 주지 않으려면 내가 긍정적인 사고 방식으로 헤쳐나갈수밖에 없더라"라고 밝혔다.
박시은 역시 "부부가 되니까 서로의 얼굴이 되는 거다. 내가 잘못하는 게 배우자를 욕먹이는 일이 되는 거다. 그러다보니 서로가 더 신경써서 잘할 수밖에 없다"고 강조했다.