'윤전일♥' 김보미 5세子, 작은 손에 꽂힌 주사바늘...바이러스로 입원 "미친다"

기사입력 2025-12-11 14:48


'윤전일♥' 김보미 5세子, 작은 손에 꽂힌 주사바늘...바이러스로 입원…

'윤전일♥' 김보미 5세子, 작은 손에 꽂힌 주사바늘...바이러스로 입원…

'윤전일♥' 김보미 5세子, 작은 손에 꽂힌 주사바늘...바이러스로 입원…

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 김보미가 첫째 아들의 입원에 속상한 마음을 드러냈다.

김보미는 11일 "리우는 치료 잘 받고 있어요"라면서 사진을 게재했다.

사진 속에는 병원에 입원해 치료를 받고 있는 김보미의 아들 리우 군의 모습이 담겨있다.

앞서 10일 김보미는 "리하 퇴원하니 리우 입원, 눈물 난다 정말"이라면서 "12월 나한테 왜이러니 진짜. 입원이 길어질거 같다는 리우. 병원에서 외동놀이 한번 해보자"며 아들의 입원 사실을 전했던 바.

이에 강소라는 "리우 왜"라고 물었고, 김보미는 "Rsv바이러스라더라. 미친다"며 속상한 마음을 드러냈다.

다행히 "치료도 잘 받고 있다"는 김보미. 그러나 리우 군의 작은 손에 연결된 여러개의 주사 바늘이 안타까움을 자아낸다.

이후 김보미는 책을 읽거나 복도 산책을 하는 리우 군의 모습을 공유하며 치료를 받으며 회복 중인 상황을 전했다.

한편 김보미는 2020년 동갑내기 발레리노 윤전일과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

몇년 만에 찾아와 수표 다발..여경옥 셰프, 빌려준 돈 받고 울컥 "동생 잃은 줄 알았는데"

2.

'혜리와 결별' 류준열, 불참 아니었다..10년 만 재회한 '응팔' 가족들(10주년)

3.

박나래, 매니저 이어 제작진에도 책임 전가?…불법 의료도 알고 있었나[SC이슈]

4.

'응팔 진주' 김설, 14세에 발명 영재됐다..유재석 "어떻게 된 거야, 이렇게 컸어?"(유퀴즈)

5.

"커플타투 안지울 거면 빠져라" 정국·윈터 열애설에 양측 팬 트럭 시위[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

몇년 만에 찾아와 수표 다발..여경옥 셰프, 빌려준 돈 받고 울컥 "동생 잃은 줄 알았는데"

2.

'혜리와 결별' 류준열, 불참 아니었다..10년 만 재회한 '응팔' 가족들(10주년)

3.

박나래, 매니저 이어 제작진에도 책임 전가?…불법 의료도 알고 있었나[SC이슈]

4.

'응팔 진주' 김설, 14세에 발명 영재됐다..유재석 "어떻게 된 거야, 이렇게 컸어?"(유퀴즈)

5.

"커플타투 안지울 거면 빠져라" 정국·윈터 열애설에 양측 팬 트럭 시위[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

ATL 뛰쳐나온 김하성, 야심찬 FA 대박 꿈 무너지나? "1년 계약이 적당…부상 이전 모습 보여줄지 의문"

2.

[공식발표]'마이너리그만 8년' KBO 역수출 명가는 왜 13억 안겼나…"최고 154㎞ 위력, 나도 페디·하트처럼"

3.

"불펜 보강 필요" 재계약 사령탑의 일성, 구단은 "집토끼 우선" 엇박자인가, 전략적 선택과 집중인가

4.

"지난 11월 캠프초청, 직접 지켜봤다" '롯데행 유력' 교야마는 어떤 선수? '최고 155㎞' 강속구+선발 경험 호평 [SC포커스]

5.

손흥민 EPL 공식 인정! 프리미어리그의 전설→토트넘과의 작별 주목…"환상적인 순간 남긴 채 떠났다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.