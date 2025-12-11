'장영란♥' 한창, 400평 한의원 폐업후 이혼 위기? "권리금 받고 넘겨, 이혼도 NO"

기사입력 2025-12-11 17:08


'장영란♥' 한창, 400평 한의원 폐업후 이혼 위기? "권리금 받고 넘…

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 장영란의 남편 한창이 병원 폐업 보도에 속상함을 드러냈다.

10일 유튜브 채널 '마인드잇슈'에는 "한창이 알려주는 나를 지키는 3가지 연습법ㅣA급 장영란 남편 아닌 한방정신과 원장"이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

영상에는 심리상담가 권수영 교수가 장영란의 남편이자 한방신경정신과 전문의 한창을 초대해 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다. 이날 권 교수는 결혼 전 집안 반대에 부딪힌 사연을 묻자, 한창은 "그때 주변에 우리 사이를 반겨주는 사람이 아무도 없었다"고 털어놓았다.

그는 "외줄타기를 하고 있는 상황에서 영란 씨도 사람이기 때문에, 사랑만으로는 극복되지 않는 자존감의 하락을 분명히 느꼈을 것"이라며 "도저히 참지 못해 '정리하자'라고 말했다"고 회상했다. 이어 "저는 1년 정도 울면서 참았는데, '이 사람까지 나를 버리는구나' 싶었다. 물론 영란 씨 입장에서는 반대 상황이 있었지만, 저는 주변 모든 사람이 등을 돌린 느낌이었고, 저는 장영란 씨만 바라봤다. 충동을 억제할 수 없었다"고 덧붙였다. 한창은 당시 상황을 떠올리며 "책상에 병을 탁치고 '너 나가지고 논 거냐'라고 했다"고 말했다.


'장영란♥' 한창, 400평 한의원 폐업후 이혼 위기? "권리금 받고 넘…
그는 "감정을 편안하게 표현할 수 있었다면 그런 행동은 안 나왔을 텐데, 내 감정을 드러내는 것이 부끄러워 과격한 행동이 나온 것"이라고 설명했다. 이에 권 교수는 "지금은 안 그러실 것 같다. 내 안에 있는 창피한 감정도 다 꺼내놓으실 수 있을 것 같다"라고 하자, 한창은 "네. 맞다. 실제로도 그러고 있다"라고 답했다.

특히 한창은 최근 장영란 유튜브 채널에서 한방병원을 양도했다는 소식이 '폐업'으로 보도된 것과 관련해 속상함을 드러냈다.

그는 "얼마 전 영란씨 유튜브에서 한방병원을 양도했다라는 이야기만 했는데, 기사에는 다 폐업으로 났다. 양도랑 폐업은 엄연히 다르다"고 속상함을 드러냈다.

이어 "저는 권리금을 받고 넘겼다. 근데 '폐업했다', '폐업해서 이혼할 뻔 했다'라는 기사가 많다"며 "처음에는 신경이 많이 쓰였지만, 이제는 남의 시선을 의식하지 않는 단단한 사람으로 변해가고 있는 것 같다"고 전했다.

앞서 한창은 지난 8월 'A급 장영란'에서 400평대 한방병원을 양도했다고 밝힌 바 있다. 병원을 운영하며 부부가 크게 다투기도 했으나, 양도 후 평화를 되찾았다. 다만 한창은 "한의사 면허는 있지만 지금은 집안일에 집중하려 한다"며 아예 일을 그만둔 것은 아님을 밝혔다. 이후 6개월간 휴식기를 가진 그는 최근 홀로 운영할 수 있는 한의원 개원을 준비 중이라고 전했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'235억 포기' 김하성, '야구 박물관급 방+통창'까지...韓 스위트홈 최초 공개 ('나혼산')

2.

자두 "♥재미교포 남편, 내 과거 영상에 충격…어떤 아줌마가 나 따라한다고"

3.

"AI 아니야"..22살 고현정 만난 현진영, 조작 의혹에 원본사진 대방출

4.

김영철, '극단적 내용' 가짜 뉴스에 불쾌감 "뇌신경마비라뇨?"

5.

블핑 지수 친언니, '군포 한효주' 미모로 전현무 잡아먹을 기세 "초짜가 타짜 이겨"

연예 많이본뉴스
1.

'235억 포기' 김하성, '야구 박물관급 방+통창'까지...韓 스위트홈 최초 공개 ('나혼산')

2.

자두 "♥재미교포 남편, 내 과거 영상에 충격…어떤 아줌마가 나 따라한다고"

3.

"AI 아니야"..22살 고현정 만난 현진영, 조작 의혹에 원본사진 대방출

4.

김영철, '극단적 내용' 가짜 뉴스에 불쾌감 "뇌신경마비라뇨?"

5.

블핑 지수 친언니, '군포 한효주' 미모로 전현무 잡아먹을 기세 "초짜가 타짜 이겨"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 'KBO 역대 최초 엎었다' 40만 달러 삭감해 재계약, 에이스 125만 달러 잔류…NC 외국인 구성 완료

2.

일본 정말 속상해 미칠 지경...日 언론까지 인정, 두 대회 연속 최악의 조 당첨 "2022년 죽음의 조"→"2026년도 파워 랭킹 최강"

3.

"일본은 되고, 한국은 왜 안되나" '9만' 웸블리서 잉글랜드-日, 평가전 공식발표…투헬의 기준은 FIFA 랭킹 20위內

4.

충격! 1024명 출전정지…김민재 뛰었던 튀르키예 축구, 대체 무슨 일이 벌어지고 있는건가

5.

39세에 멕시코 탈출→맨체스터 유나이티드 전격 제안, HERE WE GO 확인 완료! "은퇴 생각 없다"→"여러 제안 검토 예정"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.