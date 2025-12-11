이지혜, 인중축소술 1달만 드디어 입 닫혔다 "축하해줘요"
[스포츠조선 정안지 기자] 가수 이지혜가 인중축소술 효과에 환한 미소를 지었다.
이지혜는 11일 자신의 SNS를 통해 "데이트 With 여자친구"라면서 사진을 게재했다.
사진 속에는 지인과 데이트 중인 이지혜의 모습이 담겨있다. 나란히 앉아 사진을 촬영 중인 두 사람. 이어 꽃받침 포즈를 취한 채 환한 미소를 지어 보이고 있는 이지혜의 표정에서 즐거운 시간임이 고스란히 전해졌다.
또한 이지혜는 "그러고 보니 이제 입 닫아진다. 축하해 달라"면서 입을 닫은 채 촬영한 사진도 공유해 눈길을 끌었다.
최근 이지혜는 유튜브 채널을 통해 인중 축소술을 받은 사실을 공개했다.
그는 "인중 길이가 4cm였다. 나이가 들면서 더 길어졌다. 실리프팅 댓글로 '인중 축소술하라'고 하더라"면서 "콤플렉스라 그 전부터 하고 싶었는데 용기는 못 냈다가 실리프팅으로 자신감을 얻고 욕심을 부렸다"면서 인중축소술을 결정한 이유를 밝혔다.
그러나 이후 SNS를 통해 소통하는 과정에서 이지혜의 입이 자연스럽게 다물어지지 않는 모습이 포착됐다. 이에 이지혜는 "시간이 필요하다. 기다려달라"고 했고, 그렇게 시간이 흘러 한 층 자연스러워진 모습과 함께 인중축소술의 효과가 드러나고 있어 눈길을 집중시켰다.
한편 이지혜는 지난 2017년 세무사 문재완과 결혼해 두 딸을 두고 있으며, 현재 유튜브와 SNS를 통해 일상을 공유하고 있다.
