이경실, 이혼 후 겪은 충격 일화 공개..."지인들이 변호사 번호 요구"
[스포츠조선 김수현기자] 이경실이 이혼 직후 지인들에게 겪은 황당하고도 충격적인 경험으로 씁쓸함을 전했다.
11일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서는 '극과극 동갑내기' 이금희 이경실이 출연했다.
요즘 SNS를 하면서 많은 연락을 받는다는 이경실은 "DM이 많이 오는데 이혼한 사람한데 이혼 상담 연락이 오는 게 되게 싫은 거다. 내가 이혼의 아픔을 이겨내고 잘 살고 있는데"라 털어놓았다.
이경실은 "그걸 답해주려면 내 얘기를 해야 하지 않냐. 내 과거를 꺼내고 싶지 않는다. 그니까 그냥 '현명하게 잘 해결하시길 바랍니다'라 했는데 이제는 답을 안한다"라 고백했다.
그는 "이혼 직후 가장 많이 들은 질문은 '너 이혼할 때 해결해준 변호사 전화번호 좀 알려줘'다. 이혼의 슬픔이 가시기 전인데, 정말 나랑 가까운 지인이 그런 걸 물어본다"라고 폭발했다.
이어 "심지어 당사자도 아니고 지인의 이혼 질문이다"라 했고, 이금희는 "정말 상처가 됐겠다"라고 안쓰러워 했다.
이경실은 "진경이 받아본 적 ?侍?"라며 순간적으로 기습했고 홍진경은 눈을 질끈 감았다.
이경실은 "우리가 이혼 전문가가 아니니까 그런 걸 물어보지 말라는 거다. 그 사람의 아픈 기억을 끄집어 내는 거다"라 마무리 했다.
