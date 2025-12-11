이경실, '박명수 폭로'에 상처 받았다..."후배 챙긴 건데 '무서운 이…

이경실, '박명수 폭로'에 상처 받았다..."후배 챙긴 건데 '무서운 이미지' 일파만파"
[스포츠조선 김수현기자] 방송인 이경실이 아끼는 후배 박명수에게 받은 상처를 고백했다.
11일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서는 '극과극 동갑내기' 이금희 이경실이 출연했다.
일주일에 프로그램 13개를 했던 전성기의 이경실, 그는 "옛날에 저도 한창 잘 나갈 때가 있었다. 케이블 방송만 네 개 정도 했고 아침 프로에 주말, 주중 프로그램, 게스트도 나갔다"라 회상했다.
그런 이경실을 보며 꿈을 키웠던 후배들. 박명수도 이경실의 프로그램에 나갔다고.
이경실은 "근데 박명수는 열번 하면 여덟번은 편집이 됐다. 무대 울렁증이 심했다. 서경석 이윤석보다 연습을 더 시켰다. 우리가 웃기는 것도 호흡이 있지 않냐. 내가 다르쳐주면 다섯 번 중에 한 번은 성공했다"라 했다.
하지만 무대 울렁증이 심했던 박명수는 고생했다고. 이경실은 "내가 안타깝지 않냐. 거기다 박명수는 내 고향 후배였다"라며 "근데 걔는 내가 무서운 거다. 그래서 명수가 나가는 프로마다 '이경실 선배가 무섭게 굴어서 피해다녔어요'라 하고 다녔다"라 했다.
이경실은 "그래도 마무리는 훈훈하게 할 줄 알았는데 그런 게 없더라"라며 포장 없이 혼난 얘기만 일파만파 퍼졌다 했다.
그는 "그래서 내가 후배 잡는 무서운 이미지가 된 거다. 나중에 그때 이야기를 했다. 속상했던 마음을 고백했다. '너 있는 프로그램 10번 중에 8번은 안나갔다' 했더니 너무 놀란 거다. 박명수가 '누나 몰랐어요' 하고 진심으로 사과하더라"라 털어놓았다.
shyun@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.