한가인, 출산後 첫 외박은 '부산 먹방투어'…70년 전통 노포에 '엄지척'→서울서도 못참고 다시 시켰다(자유부인)

기사입력 2025-12-11 23:39


한가인, 출산後 첫 외박은 '부산 먹방투어'…70년 전통 노포에 '엄지척…

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 한가인이 부산 '먹방'여행으로 팬들의 식욕을 자극했다.

한가인은 11일 공개한 자신의 유튜브 채널 '자유부인 한가인'의 '한가인이 부산 토박이들 추천 받아서 갔다가 결국 택배까지 시킨 찐맛집'라는 제목의 영상에서 부산으로 나홀로 여행을 떠났다.

그는 부산 토박이들의 추천만 믿고 떠난 1박2일 먹방 여행에서, 결국 "서울 올라가서도 또 내려오고 싶다"며 택배 주문까지 결심한 '인생 맛집'을 발견했다.

시작부터 한가인은 부산 노포 지도를 손에 쥔 채, 130년·70년·50년 전통의 로컬 맛집만 골라 돌아다니기로 했다. 서울역에서 KTX를 타고 부산으로 향한 한가인은 역사에서 팬 어린이와 엄마 이름까지 받아가며 사인을 해주는 훈훈한 모습으로 여행을 시작했다.


한가인, 출산後 첫 외박은 '부산 먹방투어'…70년 전통 노포에 '엄지척…
한가인은 "부산은 추억이 많은 도시다. 드라마 촬영으로 한 달 가까이 영도에서 머물렀고, 대학 시절 부산 출신 친구들, 오랜 매니저도 부산 토박이, 언니 역시 부산에서 5년을 살았던 인연이 있다"라며 "부산 가면 뭐 하면 좋냐고 물어봤더니, 다들 일단 먹어야 한다고 하더라"고 전했다.

그 조언대로 첫 코스는 1890년 개업, 130년이 넘은 돼지 수육·국수집. 4대째 운영 중인 이 노포에서 수육과 열무국수, 따뜻한 국수를 모두 주문한 한가인은 첫 입에 감탄을 터뜨렸다.


한가인, 출산後 첫 외박은 '부산 먹방투어'…70년 전통 노포에 '엄지척…
두 번째로 찾은 곳은 1950년 문을 연 3대째 꼼장어 노포. 부산에 오래 산 지인들이 "부산에서 하나만 꼽으라면 여기를 가라"고 입을 모은 집이다. "서울에 이런 집이 있다면 진짜 자주 올 것 같다"고 말한 한가인은 "명함도 챙겼다. 서울 올라가서 택배 시키려고 한다"고 최애임을 인증했다. 그는 사장님에게 직접 택배 가능 여부를 물으며 "엄마가 꼼장어를 좋아하신다. 꼭 보내 드리고 싶다"고 말해 웃음을 자아냈다.


한가인, 출산後 첫 외박은 '부산 먹방투어'…70년 전통 노포에 '엄지척…

한가인, 출산後 첫 외박은 '부산 먹방투어'…70년 전통 노포에 '엄지척…
세 번째 코스는 50년 넘은 생선회 전문 노포. 부산 수산시장에서나 볼 법한 아나고회를 접한 한가인은 눈꽃처럼 얇게 썬 회를 미나리와 함께 싸 먹으며 다시 한 번 고개를 끄덕였다. 그는 "오늘 세 군데 다 맛있어서 단점을 찾기가 어렵다"고 총평했다.


한가인, 출산後 첫 외박은 '부산 먹방투어'…70년 전통 노포에 '엄지척…

숙소인 호텔에 도착한 한가인은 "애들 없이 혼자 이렇게 외박하는 건 거의 처음"이라며, 작은 캐리어 속을 하나씩 꺼내 보여주는 소소한 '파우치 공개'도 이어졌다. 그러면서도 집에 두고 온 딸 생각은 빼놓지 않았다. 그는 "어제 아이한테 '엄마 내일 촬영 가면 밤에 사랑사랑(안아주고 뽀뽀하는 애정 표현)을 해 줄 사람이 없는데 어떡하지' 했더니, 애가 '그럼 오늘 두 배 세 배 해 줄게, 내일 엄마가 나 생각하면서 자'라고 하더라"며 뿌듯해했다.

영상 말미, 한가인은 이날의 먹방을 정리하며 "서울에 가서도 또 먹으러 내려오고 싶고, 자꾸 생각날 것 같은 집"으로 꼼장어집을 1순위로 꼽았다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"AI 아니야"..22살 고현정 만난 현진영, 조작 의혹에 원본사진 대방출

2.

블핑 지수 친언니, '군포 한효주' 미모로 전현무 잡아먹을 기세 "초짜가 타짜 이겨"

3.

박나래, 매니저 이어 제작진에도 책임 전가?…불법 의료도 알고 있었나[SC이슈]

4.

'235억 포기' 김하성, '야구 박물관급 방+통창'까지...韓 스위트홈 최초 공개 ('나혼산')

5.

김영철, '극단적 내용' 가짜 뉴스에 불쾌감 "뇌신경마비라뇨?"

연예 많이본뉴스
1.

"AI 아니야"..22살 고현정 만난 현진영, 조작 의혹에 원본사진 대방출

2.

블핑 지수 친언니, '군포 한효주' 미모로 전현무 잡아먹을 기세 "초짜가 타짜 이겨"

3.

박나래, 매니저 이어 제작진에도 책임 전가?…불법 의료도 알고 있었나[SC이슈]

4.

'235억 포기' 김하성, '야구 박물관급 방+통창'까지...韓 스위트홈 최초 공개 ('나혼산')

5.

김영철, '극단적 내용' 가짜 뉴스에 불쾌감 "뇌신경마비라뇨?"

스포츠 많이본뉴스
1.

일본 정말 속상해 미칠 지경...日 언론까지 인정, 두 대회 연속 최악의 조 당첨 "2022년 죽음의 조"→"2026년도 파워 랭킹 최강"

2.

[공식발표]'마이너리그만 8년' KBO 역수출 명가는 왜 13억 안겼나…"최고 154㎞ 위력, 나도 페디·하트처럼"

3.

ATL 뛰쳐나온 김하성, 야심찬 FA 대박 꿈 무너지나? "1년 계약이 적당…부상 이전 모습 보여줄지 의문"

4.

[공식발표] 'KBO 역대 최초 엎었다' 40만 달러 삭감해 재계약, 에이스 125만 달러 잔류…NC 외국인 구성 완료

5.

"불펜 보강 필요" 재계약 사령탑의 일성, 구단은 "집토끼 우선" 엇박자인가, 전략적 선택과 집중인가

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.