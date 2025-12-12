'100억 자산가' 이박사, '불의의 사고' 후 안타까운 근황..."팔 …

11일 방송된 MBN 밀착 다큐멘터리 '특종세상'에서는 제2의 전성기를 보내고 있는 신바람 이박사의 근황이 공개됐다.
이날 불편한 몸으로 아침 식사를 준비하는 이박사의 모습이 공개됐다. 지난 10월 큰 사고를 당했다는 이박사는 "어깨 다치고 팔 다치고 이 까지 세 개가 부러졌다. 김치를 못 씹어서 믹서로 갈았다"며 깁스를 한 채로 식사를 했다.
병원에서 퇴원한 지 일주일 됐다는 이박사는 힙한 스타일로 차려 입고 "단독 콘서트가 있다"며 종로를 찾았다. 콘서트 홀은 젊은 관객들로 북적였다. 코로나19 시절 젊은 팬들이 늘기 시작, 최근 MZ세대에서 선풍적인 인기를 얻고 있다고. 이후 이박사의 등장에 환호성이 터져나왔다.
15년 전 발표된 이박사의 노래를 떼창하는 MZ세대들. 이박사는 "올 봄에 우연히 젊은 친구들이 '노래 돌림판이 있는데 피처링 해달라'고 해서 해보니까 노래가 재미있더라"며 래퍼 머쉬베놈의 음박 작업 참여 후 뮤직비디오가 대박이 났고, 방송 출연 러브콜까지 쏟아졌다고 밝혔다.
그러나 이박사는 "공연하고 와서 TV보다가 문지방에 걸려 넘어져서 곤두박질쳤다"면서 "10월 18일부터 수술하고 17일 동안 입원해 있었다"며 불의의 사고를 당했음을 전했다. 그는 "당시 인기가 최고 피크였다. 10월, 12월에 행사가 많았는데 다 취소 됐다"면서 "하늘이 무너지는 것 같았다"고 밝혔다.
제 2의 전성기에 찾아온 불운. 그리고 엎친데 덮친 격으로 생활고를 겪고 있다는 오보까지 났다고.
이박사는 "전주에서 온 팬이 그냥 내 사진을 찍은거다. 누가 팬 카페에 올려놨나보다. 그런데 신문이고 뉴스고 다 보도 됐다"며 "위약금에 회복 기간이 7개월씩 그렇게 잘못 보도 됐다"며 해당 뉴스가 오보임을 밝혔다. 이어 그는 "다시 회사에서 '그게 아니다. 위약금도 해결 됐고, 공연도 할 수가 있고 금방 회복해서 신곡 준비 하고 있다'고 정정했다"고 밝혔다.
한편 어린시절부터 노래를 좋아했다는 이박사는 노래가 부르고 싶어 관광버스 가이드를 시작했다고. 이박사는 "버스에서 노래를 시작했다. 버스에 디스코 리듬이 나왔다. 거기에 맞춰서 노래를 하니까 사람들이 '얘는 노래 박사 같다'고 하더라"면서 "1989년도에 음반 나온 게 '신바람 이박사'가 된거다"며 우연한 기회에 낸 관광버스용 트로트 메들리 앨범이 폭발적인 인기를 끌며 유명세를 타게 된 일화를 전했다.
이박사는 "그때 당시에 메들리 내면 돈을 안 줬다. 가창료 10만원에서 100만원 주는데 나는 보너스를 최초로 천만 원 받았다. 지금으로 하면 1억 될거다"고 말해 놀라움을 안겼다.
이후 일본 음반 업체의 스카웃 됐고 '영맨', '몽키매직' 등 히트곡이 세상에 나오게 되면서 이박사는 인기몰이 하게 됐다.
이박사는 "그 당시 계약금으로 1억 받았다. 테이프, CD 나가는대로 로열티가 들어왔다"면서 "외국에서 인기를 얻으니까 기본적으로 노래 한곡에 천만원 씩 받았다"고 밝혔다. 특히 광고까지 찍으며 시대를 풍미한 이박사의 한 때 자산은 100억원이라고 전해져 놀라움을 안겼다.