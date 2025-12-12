한고은, 암투병 시父 대소변 받으며 간병 "내가 신약 구해 1년 더 사셔"

[스포츠조선 이게은기자] 배우 한고은이 시아버지를 간병했던 힘든 시기를 언급했다.

11일 '피디씨 by PDC' 채널에는 '한고은 부부, 쌍으로 우는 거 어떤데?'라는 영상이 게재됐다.

한고은은 "요즘은 아무 일도 없는 것에 대해 너무 감사하다"라며 무탈한 일상에 감사함을 전했고, 남편도 이에 공감했다. 남편은 "결혼 초반 몇 년은 아버지를 임종 앞둔 상태처럼 간병해야 했다. 매일 밤 복수가 터지고 구토하셔서 응급실을 찾아야 했다. 간병이 2명이 붙어 될 수 있는 게 아니더라"라고 떠올렸다.

한고은은 10년간 간암 투병으로 거동이 불편했던 시아버지를 마지막까지 병간호하는 효심을 보여준 바 있다. 남편은 MBN '더 먹고 가'에서 "아버지가 당시 대소변을 스스로 할 수 없는 단계였다. 거의 반 년을 와이프와 제가 교대로 돌봤다"라고 언급한 바 있다.


한고은은 "엄마가 돌아가신 후 1년 뒤에 시아버지 건강이 많이 악화됐다. 3개월 산다고 하셨는데 내 마음이 허락되지 않았다. 지금은 데려가지 마시라고 기도했다. 그 후 1년을 더 사셨다"라고 말했다. 한고은은 2017년과 2020년, 어머니와 시아버지를 떠나보내는 아픔을 겪었다.


2018년 SBS '동상이몽' 방송 화면
남편은 "아내가 (국내에) 없는 신약을 해외에서 들여서 아버지의 생명을 연장했다. 병원비부터 해서 아내에게 너무 고맙다. 모든 것을 일사불란하게 정리해 줬다. 저는 그냥 새벽에 깨서 아내랑 같이 아버지 모시러 다니는 걸 4~5개월간 매일 했다. 그래서 회사를 다닐 수 없어 퇴사했다. 간병하며 그 세월을 보낸 게 너무 감사하다"라며 한고은에게 재차 고마움을 전했다.

한편 한고은은 2015년 4세 연하 비연예인과 결혼해 가정을 꾸렸다.

