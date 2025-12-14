"정신과 의사가 부부 상담을 받는다고?"…오진승·김도연 충격 결과에 '경…

"정신과 의사가 부부 상담을 받는다고?"…오진승·김도연 충격 결과에 '경악'→스킨십 인색했던 이유(동상이몽2)

기사입력 2025-12-14 10:13


[스포츠조선 고재완 기자] "정신과 의사가 부부 상담을 받는다고?"

15일 월요일 밤 10시 10분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2 너는 내 운명'(이하 '동상이몽')에서는 자타공인 '요즘 대세' 조째즈의 결혼 4년 차 달달한 일상이 공개된다.

앞서 진행된 '동상이몽' 스튜디오 녹화에는 홍윤화와 닮은꼴 비주얼로 화제를 모은 조째즈가 함께했다. 이날 조째즈는 데뷔 1년도 채 되지 않았음에도 '섭외 1순위' 대세의 저력을 입증했다. 방송은 물론 각종 행사에서도 러브콜이 쏟아지는 가운데, 소속사에서 마련해준 신차의 주행거리가 8개월 만에 10만 km를 돌파했다고 밝혀 스튜디오를 놀라게 한 것. 이어 조째즈는 아내를 눈물 흘리게 한 한남동 아파트 이사 소식까지 최초 공개하며 모두의 축하를 받았다.

또한 조째즈는 옆에 앉은 홍윤화를 향해 감사 인사를 전했다. 그는 '남자 홍윤화'로서 활동하며 더 큰 인기를 끌었다고 밝혔다. 하지만 홍윤화의 폭풍 감량 소식에 "윤화 닮은 꼴로 먹고 살고 있는데...없어지면 어떡하나"라며 위기감을 드러내 웃음을 자아냈다는 후문이다.


한편, 정신과 의사 오진승이 의사가 아닌 환자로서 정신건강의학원을 찾아 스튜디오를 놀라게 했다. 오진승은 "부부 상담은 제 전문 분야가 아니라서 (아내와 함께) 병원을 찾았다"라며 긴장된 모습을 보였다. 상담이 시작되자 두 사람은 그간 쌓인 갈등을 숨김없이 털어놓았다. 검사를 진행한 결과, 부부간의 대화 단절 문제부터 파문 논란에 휩쓸린 오진승의 거짓말 습관까지 그동안 반복된 갈등의 '원인'이 밝혀져 모두를 놀라게 했다. 스튜디오를 술렁이게 한 두 사람의 충격적인 부부 상담 결과는 방송에서 확인할 수 있다.

오진승은 평소의 '뽀뽀 리스' 결혼 생활에 대한 서운함을 토로했다. 지난 방송에서도 아내 김도연은 스킨십에 극도로 인색한 모습을 보였는데. 오진승은 "연애 때는 (아내가) 같이 있고 싶어 했다"라며 결혼 후 180도 달라진 태도에 대해 폭풍 하소연을 이어갔고, 김도연도 지지 않고 "당시엔 새벽 뉴스 할 때라 시간이 한정적이었다"라며 억울함을 호소했다. 이들의 간극을 해결하기 위해 전문의는 "상대방에게 상처받은 순간을 반대로 재현해 보면 좋을 것 같다"라며 '거울 치료 솔루션'을 제안했다. 두 사람은 서로의 행동을 120% 완벽 재현하며 눈길을 끌었다. 과연 오진승, 김도연 부부는 결혼 4년 차에 불거진 '스킨십 이몽'을 극복할 수 있을지 관심을 모은다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

