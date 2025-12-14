'클레르 옵스퀴르: 33 원정대', GOTY 비롯해 '더 게임 어워드 2025'에서 9관왕 차지

기사입력 2025-12-14 10:14


'클레르 옵스퀴르: 33 원정대', GOTY 비롯해 '더 게임 어워드 2…
'클레르 옵스퀴르: 33 원정대'

'클레르 옵스퀴르: 33 원정대', GOTY 비롯해 '더 게임 어워드 2…
'아크 레이더스'



'게임의 아카데미상'으로 비유되는 '더 게임 어워드 2025'에서 '클레르 옵스퀴르: 33 원정대'가 '올해의 게임'(GOTY)을 비롯해 무려 9관왕에 오르며 2025년 최고의 게임임을 입증했다. 또 넥슨의 자회사인 엠바크 스튜디오의 신작 '아크 레이더스'가 '최고의 멀티플레이어 게임'상을, 그리고 젠지의 '쵸비' 정지훈이 '최고의 e스포츠 선수'로 뽑혔다.

지난 12일(한국시각) 미국 LA에서 개최된 시상식에서 '클레르 옵스퀴르'는 12개 부문 후보에 오른 가운데, GOTY 외에도 게임 디렉터, 각본, 미술, 음악 등 주요 9개 부문상을 휩쓸며 역대 최다관왕 자리에도 올랐다. 19세기 말 프랑스를 중심으로 한 벨 에포크 시대를 배경으로 했으며 턴제 RPG에 실시간 액션을 결합한 작품으로, 글로벌 판매 500만장을 돌파했으며, 국내 회사인 스마일게이트가 투자와 퍼블리싱에 참여하면서 그 의미를 더했다.

GOTY 수상을 기념해 '감사 업데이트'가 진행된다고 스마일게이트는 전했다. 신규 지역 '베르소의 드래프트(Verso's Drafts)'에서는 어린 시절 베르소와 연결된 독창적인 동화적 세계가 펼쳐지며, 축제 분위기의 게스트랄과 새로운 적, 서사적 비밀이 등장한다. 또 엔드 콘텐츠인 '엔드리스 타워'에는 고난도 보스전, 새로운 OST 등이 추가된다.

넥슨이 완전 자회사로 편입시킨 스웨덴의 개발사 엠바크 스튜디오는 '아크 레이더스'로 '최고의 멀티플레이어 게임'으로 선정됐다. 온라인, 협동, 경쟁 플레이를 아울러 한 해 동안 가장 뛰어난 멀티플레이 경험을 선사한 게임에게 수여하는 상으로, 신규 IP 패키지 게임이 출시 한 달도 채 되지 않아 후보로 선정되고 수상까지 한 것은 사상 최초라고 넥슨은 전했다.

'아크 레이더스'는 폐허가 된 미래 지구를 배경으로 하는 PvPvE 기반 익스트랙션 어드벤처 게임으로, 이용자는 생존자 '레이더'가 되어 기계 생명체 '아크(ARC)'에 맞서고 다른 이용자와 협력 또는 경쟁하며 자원을 확보해야 한다. 지난 10월 30일 출시 이후 12일 만에 글로벌 판매량 400만 장을 돌파했으며, 전 플랫폼 최고 동시접속자 70만 명을 기록하며 글로벌 흥행을 이어가고 있다. 현재 엠바크 스튜디오는 팀 기반 FPS '더 파이널스'와 신작 '아크 레이더스'를 개발 및 서비스하고 있다.

한편 젠지의 정지훈은 팀을 올 시즌 LCK와 국제대회 MSI(미드 시즌 인비테이셔널) 우승으로 이끌며 '최고의 e스포츠 선수'가 됐고, 젠지는 '최우수 e스포츠 팀' 후보에는 올랐지만 수상에는 실패했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

교통사고 사망 오보..故 강두리, 자택서 숨진 채 발견 ‘벌써 10주기’

2.

손태영, 건강 악화 고백하더니 "유튜브 못할 수도, 카메라 못 들어" 충격 고백

3.

'도경완♥' 45세 장윤정, '달라진 눈 크기'에 입 열었다..물오른 미모

4.

손미나, 아르헨티나서 죽을 뻔했다 "경찰도 무서워하는 우범지대 가"

5.

'재벌2세 이필립♥' 박현선, 육아 도우미 못 구해 쩔쩔 "아이 셋 집이라 외면"

연예 많이본뉴스
1.

교통사고 사망 오보..故 강두리, 자택서 숨진 채 발견 ‘벌써 10주기’

2.

손태영, 건강 악화 고백하더니 "유튜브 못할 수도, 카메라 못 들어" 충격 고백

3.

'도경완♥' 45세 장윤정, '달라진 눈 크기'에 입 열었다..물오른 미모

4.

손미나, 아르헨티나서 죽을 뻔했다 "경찰도 무서워하는 우범지대 가"

5.

'재벌2세 이필립♥' 박현선, 육아 도우미 못 구해 쩔쩔 "아이 셋 집이라 외면"

스포츠 많이본뉴스
1.

"홍명보호 희소식!"→"조 1위 경쟁 멕시코 포함" 월드컵 '층격 탈락' 조심해야 할 나라 TOP5, 상상 못 한 1위 공개..."브라질도 비상"

2.

'이럴 수가' 손흥민 또 '1위' 직전에 좌절, MLS '오피셜' 공식발표 "최고의 영입 쏘니 아니다"..."겨울에 왔다면 1위였을 것"

3.

열흘이 만들어낸 인생 반등…"내년에는 쭉쭉 치고 가겠습니다" [인터뷰]

4.

'대충격' 한 경기만 더 지면 바로 '경질', '오피셜' 공식발표 임박...'벼랑 끝 위기' 알론소, 대체 후보 이름까지 나왔다[속보]

5.

"아! '황소 모드' 황희찬 일대일 찬스+2호골 아깝다!" 아스널전 선발→80분 활약…불운한 울버햄튼, '더블 자책골'로 아스널에 1-2 패, 9연패 늪[EPL 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.