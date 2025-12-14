'폭군의 셰프' 인기ing…임윤아, 방콕도 뜨겁게 달궜다

기사입력 2025-12-14 10:26


'폭군의 셰프' 인기ing…임윤아, 방콕도 뜨겁게 달궜다
사진 제공=SM엔터테인먼트

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 임윤아를 향한 글로벌 팬들의 뜨거운 호응을 재확인했다.

임윤아는 지난 13일 방콕에서 'Bon Appetit, Your Majesty YOONA DRAMA FANMEETING'('폭군의 셰프' 윤아 드라마 팬미팅)을 열고 팬들과 의미 있는 추억을 만들었다.

이날 임윤아는 팬들의 동작을 보고 키워드를 맞히는 게임부터 OX 퀴즈, 태국 전통 디저트 '부아로이'를 직접 만들어 팬에게 선물하는 이벤트, 머리띠와 크리스마스 소품 등을 활용한 포토타임까지 풍성한 코너로 팬들과 깊이 있게 소통해 현장의 열기를 끌어올렸다.


사진 제공=SM엔터테인먼트

사진 제공=SM엔터테인먼트
뿐만 아니라 임윤아는 팬들이 사전에 작성한 질문들과 명장면에 대한 촬영 비하인드 이야기를 전한 것은 물론, OST '시간을 넘어 너에게로' 가창 무대로 오직 드라마 팬미팅에서 느낄 수 있는 특별한 매력을 더하면서 분위기를 고조시켰다.

이에 현지 팬들은 열정 넘치는 리액션과 슬로건 이벤트로 화답해 감동을 자아냈다. 더불어 현장에는 30여 개의 현지 매체가 참석해 임윤아의 글로벌 영향력을 다시 한번 실감케 했다.

임윤아는 "오랜만에 만나 즐거운 시간을 보내 기분이 좋다. 계속해서 응원해 주시고 큰 사랑을 주셔서 덕분에 이렇게 팬미팅으로 만날 수 있게 된 것 같아 더욱 의미가 있다. 드라마를 재미있게 봐주시고 이 자리에 함께해 주셔서 진심으로 감사드린다"라는 소감을 전했다. 이와 함께 그는 '덕수궁 돌담길의 봄(Feat. 10cm)' 무대를 끝으로 팬들과 아쉬움의 인사를 나눴다.


사진 제공=SM엔터테인먼트
한편, 오는 20일에는 서울에서 'Bon Appetit, Your Majesty YOONA DRAMA FANMEETING'('폭군의 셰프' 윤아 드라마 팬미팅)의 마지막 공연이 개최되며, 임윤아가 올 한 해 받은 사랑에 보답하고자 19일에 발매할 신곡의 무대를 서울 팬미팅에서 처음 선보일 예정이어서 기대감을 높이고 있다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

