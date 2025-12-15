시우민·이재진·산들·하성운, 특별한 하모니…오늘(15일) 디지털 싱글 '기억 풍선' 발매
|사진 제공=INB100
[스포츠조선 정빛 기자] 시우민, 이재진, 산들, 하성운이 특별한 컬래버레이션 음원을 선보인다.
엑소(EXO) 시우민(XIUMIN), FT아일랜드 이재진, B1A4 산들, 하성운이 오늘(15일) 오후 6시, 특별한 우정과 교감을 담은 디지털 싱글 '기억 풍선'을 깜짝 공개한다.
이번 디지털 싱글 '기억 풍선'은 바쁜 스케줄 속에서 제대로 된 여행을 떠나본 적 없는 이들이 U+tv 오리지널 예능 '송캠프'를 통해 만나 특별한 교감을 나눈 뒤, 여행지에서의 순간과 서로 나눈 이야기를 바탕으로 새롭게 그려내 탄생했다.
'기억 풍선'은 감성적인 피아노 선율과 네 멤버의 아름다운 하모니가 조화를 이루는 발라드 곡이다. 이 곡은 듣는 이들에게는 물론, 스스로에게 보내는 따뜻한 위로와 응원의 메시지를 담아내 의미를 더한다.
특히 담담한 미성과 섬세한 감정 표현력을 지닌 시우민, 베이시스트로서의 음악성에 보컬 역량까지 겸비한 이재진, 감미로운 음색을 지닌 명품 보컬 산들, 그리고 독보적인 감성을 가진 하성운까지 K팝을 대표하는 스타들의 만남이라는 점에서 큰 기대를 모은다.
각기 다른 매력과 음악적 색깔을 지닌 네 사람이 만들어낼 하모니에 기대감이 증폭되는 가운데, 이들의 기억을 담아낸 '기억 풍선'은 리스너들의 마음에 오래도록 잔잔한 울림과 위로를 남길 선물이 될 전망이다.
시우민, 이재진, 산들, 하성운이 함께 부른 디지털 싱글 '기억 풍선'은 15일 오후 6시에 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
