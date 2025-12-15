'50만 구독자 돌파' 이민정, 돌연 공약에 선 그어 술렁 "이병헌♥ 블…

'50만 구독자 돌파' 이민정, 돌연 공약에 선 그어 술렁 "이병헌♥ 블러 해제는 선택적으로"

[스포츠조선 이게은기자] 배우 이민정이 유튜버 도전 8개월 만에 50만 명 구독자 수를 돌파한 가운데, 공약을 둘러싸고 볼멘소리가 터져 나왔다.

이민정은 15일 자신의 채널 '이민정 MJ'에 "안녕하세요. 이민정입니다^^ 유튜브를 시작하면서 처음 찍었던 편에 '올해 안에 50만 가면 정말 잘 된 거죠'라고 했던 PD 님들 말씀처럼 시작한 지 8개월 정도 넘은 시점에 감사하게 50만이 되었네요"라고 전했다.

이어 "부족한 면도 많았을 텐데 관심 있게 봐주셔서 정말 너무 감사합니다^^"라면서 가장 주목받았던 50만 달성 공약에 대해 언급했다. 앞서 이민정은 구독자가 50만 명이 넘으면 이병헌의 블러 처리를 해제하겠다고 밝힌 바.

이민정은 "50만 공약인 BH님 블러 해제는 제 공약보다 더 중요한 배우의 초상권이 있기에 본인의 의견을 존중해서 편안하게 선택적 블러로, 본인이 블러를 해제하고 싶은 순간이 있다면 그렇게 하는 게 어떨까 싶네요"라며 조건을 걸었다.

이후 팬들은 "여기는 한입으로 두말하면 나락 가는 곳이에요", "약속은 약속, 한입으로 두말하면 안 되죠", "공약으로 모든 구독자 수가 많을 텐데 지켜주세요", "그럼 공약하지 말았어야" 등의 반응을 보였고, 이민정은 "네. 공약은 지켜야죠! 외국 시상식이 많아서 당장은 아니더라도 잘 꼬셔보겠습니다 (근데 세팅 안 되어있을 때는 본인이 너무 블러하고 싶다고 해서...ㅋ)"라는 입장을 전했다.

한편 이민정은 2013년 이병헌과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 오는 18일 공개되는 티빙 오리지널 시리즈 '빌런즈'에 출연한다.

