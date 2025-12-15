롤드컵 3연패 달성한 T1, 기세를 몰아 KeSPA컵에서 첫 우승 차지

|
디즈니+가 단독 중계한 국내 유일 '리그 오브 레전드' 비시즌 단기컵 대회 '2025 LoL KeSPA컵'에서 T1의 사상 첫 우승을 차지했다.
이에 앞서 지난 6일부터 진행된 그룹 스테이지 예선 및 LCQ(Last Chance Qualifier) 본선 결과 한화생명e스포츠과 디플러스 기아, T1, 농심 레드포스가 4강 진출을 확정지었다. 이후 열린 결선 1일차 경기에서는 디플러스와 한화생명이 각각 승리를 거두며 승자조 결승에 진출했으며, 농심 레드포스와 T1의 맞대결에서는 T1이 승리해 패자조 결승에 올랐다. 승자조 결승에서는 한화생명이 디플러스를 꺾고 결승에 직행했으며, 패자조 결승에서는 T1이 디플러스에 초반 2세트까지 패했지만 3~5세트를 내리 따내며 결승 진출을 확정한 바 있다.
결승전 MVP는 내년 시즌을 앞두고 T1에 새롭게 합류한 '페이즈' 김수환이 차지했다. 김수환은 "팀에 합류하자마자 KeSPA컵 우승으로 시작이 좋은 것 같다. 팀원들이 정말 실력이 좋아서 게임이 재밌다. 이제부터 내년 새 시즌을 위해 더 많이 연습해, 최대한 많은 우승컵을 들어올리고 싶다"고 밝혔다. T1에는 KeSPA컵 우승 트로피와 상금 6000만 원이 수여됐으며, MVP에는 상금 200만 원이 수여됐다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com