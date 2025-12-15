'세븐나이츠 리버스' 이용자를 위한 오프라인 행사 '2025 세븐나이츠 …

넷마블은 수집형 RPG '세븐나이츠 리버스'의 오프라인 이용자 행사 '2025 세븐나이츠 페스티벌'을 성황리에 종료했다고 15일 밝혔다.
행사는 사전 프로그램과 메인 프로그램으로 나눠 진행됐으며 이용자 300여 명이 참석했다. 사전 프로그램에서는 '세븐나이츠' IP 기반 다양한 상품을 만날 수 있는 굿즈 스토어, 포토존, 세븐나이츠 IP 히스토리를 확인할 수 있는 전시존 등이 마련됐다.
이번 행사는 남도형 성우가 진행을 맡았으며, 에반과 카린이 모험을 시작하는 순간을 그려낸 뮤지컬 공연으로 막을 열었다. 이어 에반, 카린, 쥬리, 파스칼 등 '세븐나이츠 리버스'의 다양한 영웅 코스프레쇼로 관객들의 이목을 사로잡았다. 성우쇼에서는 개발진과 더불어 성우 김인, 정재헌, 김혜성, 성완경 4인이 등단해 태오, 델론즈, 실베스타, 파스칼의 연기와 카일 vs 태오 시네마틱 더빙을 선보여 몰입도를 높였다고 넷마블은 전했다.
이어진 2부에서는 넷마블넥서스 김정기 총괄 PD를 비롯한 개발진이 무대에 올라 2026년 상반기 로드맵을 공개하고 실시간 결투장, 미니게임, 시나리오 등 현재 개발중인 신규 콘텐츠를 공유했다. 또 사황 손오공을 비롯해 세븐나이츠 밀리아, 겔리두스, 다크나이츠 브란즈·브란셀, 팔라누스까지 총 5종의 신규 영웅 라인업을 소개했다.
특히 넷마블넥서스 김정민 대표가 룰렛맨으로 등장, 프로그램 사이마다 룰렛을 돌려 빛나는 스킬 강화성 9개, 영웅 소환 이용권 60개, 펫 소환 이용권 30개, 혼돈의 정수 3개, 망각의 정수 4개, 열쇠 상자 15개 등의 보상을 제공했다. 마지막으로 가수 Elum이 무대에 올라 게임 OST '언젠가 그리울 일곱 번째 계절'을 가창하는 라이브 공연이 펼쳐졌다.
지난 5월 15일 국내 정식 출시한 '세븐나이츠 리버스'는 원작 '세븐나이츠'의 리메이크 프로젝트로 스토리 및 전투 시스템 등 주요 게임 요소를 계승하고 최신 트렌드를 반영한 것이 특징이다. 출시 당일 7시간만에 앱스토어 매출 1위, 5일만에 국내 양대 앱마켓 매출 1위를 기록했다.