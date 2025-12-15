고준, 1살 때 끓는 물에 전신화상 "母, 죄책감에 눈물..어머니 탓 아…

[스포츠조선 김소희 기자]배우 고준이 유아기 시절 겪었던 전신 화상 사고와 그로 인해 남은 깊은 상처를 담담하게 털어놓았다.
15일 채널A '절친 토큐멘터리-4인용 식탁' 측은 "인생의 큰 상처를 남긴 고준의 화상 트라우마! 마음이 문을 닫은 어린 시절의 이야기"라는 제목의 선공개 영상을 공개했다. 영상 속 고준은 오랜 시간 마음속에 묻어두었던 기억을 조심스럽게 꺼내놓으며 시청자들의 가슴을 먹먹하게 했다.
고준은 "지금은 성인이고 어른이니까 상처를 극복해서 괜찮은데.."라며 말문을 연 뒤, "저는 한 살이 되기도 전에 화상 환자였다. 전신 화상 환자"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.
그는 전신 화상을 입게 된 당시 상황에 대해서도 자세히 설명했다. 고준은 "어머니가 우유 먹이려고 커피포트에 데우고 있으셨다. 근데 제가 한 살도 채 안 된 나이에 빨리 걸었다. 어머니가 잠깐 자리를 비운 사이에 제가 전기선을 잡아 당긴 거다"라고 회상했다. 이어 "어머니는 안전하게 제 키보다 높은 단상에 커피포트를 올려 놓으셨다. 사실 위에서 쏟아지면 상식적으로 얼굴부터 화상을 입었어야 하지 않냐. 다행히 팔과 배만 화상을 입었다"라고 덧붙였다.
그러면서 그는 "유추하건데, 포트를 엎지르고 뜨거운 물이 바닥에 있는데 제가 그 위에 엎어진 것 같다"고 당시 상황을 조심스럽게 추측했다.
고준은 "지금 제가 185cm인데, 그때는 자그마한 한 살 아기지 않냐. 그래서 전신화상이었다"라고 설명하며 사고의 심각성을 전했다.
육체적 상처만큼이나 마음의 상처도 깊었다. 고준은 "유치원 때부터 사회를 처음 접하고 식구 아닌 사람을 만나지 않냐. 놀림을 엄청 받았다. '너는 괴물이다', '왜 우리랑 다르냐', '외계인이냐'라고 했다. 돌도 맞아본 적이 있다"고 고백해 안타까움을 자아냈다. 이어 "저는 저를 지켜야만 했다. 누가 말 걸어도 방어하기 바빴다"며 어린 시절 스스로를 보호할 수밖에 없었던 마음을 떠올렸다.
그는 이러한 경험이 배우라는 꿈으로 이어지게 된 계기도 솔직하게 전했다. 고준은 "저는 사회를 몰랐다. 사람들과 어울리는 법을 몰랐다. 나를 다른 종족으로 봤다"면서 "당시 아버지가 전파사셨는데, 집이 잘사지 못함에도 불구하고 비디오랑 전축이 있었다. 사람을 안 만나니까 방구석에서 맨날 LP보고 비디오로 영화를 봤다. 사회를 영화를 보고 터득했다"고 털어놨다.
이를 듣던 박경림이 "본인도 힘들었겠지만, 어머니 죄책감이 너무 크셨겠다"라고 안타까움을 전하자, 고준은 어머니를 향한 마음도 덧붙였다. 그는 "그래서 제가 어머니에게 항상 말씀드린다. '어머니 탓 아니니 괜찮다. 얼굴 아닌 게 어디냐. 어머니 덕분에 휼륭한 배우 됐다'고 한다. 그래도 어머니가 눈물을 훔치시더라"라고 말해 깊은 울림을 남겼다.