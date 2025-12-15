[공식]빌리프랩, '팀 버니즈'에 억대 손배소…"명예훼손"

최종수정 2025-12-15 17:12

[공식]빌리프랩, '팀 버니즈'에 억대 손배소…"명예훼손"
아일릿. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 하이브 산하 레이블 빌리프랩이 소속 걸그룹 아일릿의 명예를 훼손했다며 뉴진스 팬덤을 자처한 '팀 버니즈' 운영자를 상대로 억대 손해배상 소송을 제기했다.

15일 업계 및 법조계에 따르면, 빌리프랩은 최근 서울서부지법에 소장을 제출하고, 신원 불상의 팀 버니즈 운영자와 그의 부모를 상대로 1억 원의 손해배상을 청구했다.

빌리프랩은 "팀 버니즈 운영자가 아일릿을 상대로 지속적인 명예훼손 행위를 해왔고, 이로 인해 영업적 손실이 발생했다"며 손해배상 책임을 물었다.

특히 팀 버니즈가 아일릿이 뉴진스를 표절했다는 주장을 담은 입장문과 각종 허위 게시물을 게시하고 유포해 아일릿과 소속사의 명예를 훼손했다고 주장했다. 콘셉트 일부와 안무의 유사성 등을 문제 삼아 표절 의혹을 제기한 것은 사실과 다르며, 이 같은 행위가 아티스트와 회사에 실질적인 피해를 입혔다는 설명이다.

또 팀 버니즈가 국가기관 등을 상대로 대량의 팩스, 이메일, 우편을 발송하는 등 악의적인 행위를 지속해 왔고, 대외비 자료인 아일릿의 기획안을 입수해 온라인에 공개했다고도 밝혔다. 빌리프랩이 표절 의혹을 부인하자 지난해 11월 김태호 빌리프랩 대표 등을 형사 고발한 점 역시 이번 소송에서 문제로 삼았다.

팀 버니즈는 X(옛 트위터)를 중심으로 활동해 온 뉴진스 팬덤 중 하나로, 그간 자신들을 "법조계, 언론, 금융, 문화·예술 등 각 분야에서 활동하는 버니즈들이 모인 팀", "뉴진스를 지지하는 각계각층의 전문가 집단"이라고 소개해 왔다. 그러나 최근 "미성년자 1인이 독자적으로 활동한 1인 단체"라고 알려져, 논란이 일었다.

특히 팀 버니즈는 '뉴진스 관련 악성 게시물 고발'을 명목으로 기부금을 모으는 과정에서 기부금품법을 위반한 사실이 드러났다. 팀 버니즈 관계자 A씨는 지난해 10월 SNS를 통해 기부 계좌를 공개했고, 단 8시간 만에 5000만 원이 넘는 금액을 모금했다. 그러나 1000만 원 이상의 기부금을 모집할 경우 관할청에 등록해야 한다는 기부금품법상 절차를 거치지 않아 서울가정법원 소년부에 송치됐다.

기부금품법에 따르면 해당 절차를 위반할 경우 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있다. 이 과정에서 미성년자 1인이 스스로 팀 버니즈 운영자라고 밝히며 신원이 특정됐지만, 업계 안팎에서는 단순한 열성 팬이나 개인의 일탈로 보기 어렵다는 시각도 이어지고 있다.


그런가 하면, 뉴진스 멤버들은 소속사 어도어와의 전속계약 분쟁을 겪은 바 있다. 어도어가 제기한 전속계약 유효확인 소송에서 법원은 계약 효력이 유효하다고 판단했고, 이후 멤버 전원이 어도어로 복귀하겠다는 입장을 밝혔다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“친아들이 살해” 유명 영화 감독 롭 라이너, 아내와 숨진 채 발견

2.

심근경색→뇌경색..85세 사미자, 생사 고비 넘겼다 "가망 없다는 소리 들어"

3.

이이경 사생활 폭로자, 법적 공방 예고…"그 사진, 우리 둘만 소유했는데"[SC이슈]

4.

"술에 의지한 父 원망" 박나래, 눈물로 고백한 가정사 재조명

5.

훌쩍 큰 '응팔' 진주, 10년 전 우유먹방 재연..유재석 "이렇게 컸다고?"(유퀴즈)

연예 많이본뉴스
1.

“친아들이 살해” 유명 영화 감독 롭 라이너, 아내와 숨진 채 발견

2.

심근경색→뇌경색..85세 사미자, 생사 고비 넘겼다 "가망 없다는 소리 들어"

3.

이이경 사생활 폭로자, 법적 공방 예고…"그 사진, 우리 둘만 소유했는데"[SC이슈]

4.

"술에 의지한 父 원망" 박나래, 눈물로 고백한 가정사 재조명

5.

훌쩍 큰 '응팔' 진주, 10년 전 우유먹방 재연..유재석 "이렇게 컸다고?"(유퀴즈)

스포츠 많이본뉴스
1.

'SF 1663억 투자 후회?' 이정후 어쩌면 위기…비운의 다저스 방출 MVP 영입 노린다

2.

이정후 중견수 박탈 외치더니, 거물급 외야수 데려온다고? "돈은 문제 아니다"

3.

'거봐 손흥민이 본체라니까' 캡틴 떠나니 와르르→존슨까지 매각 '영입 후보 3인'…쏘니 대체자 찾기 하세월

4.

한때 RYU 수호신이.. 다저스 쫓겨나 '저니맨' 전락 → 5년 새 벌써 4번째 팀

5.

송성문 이 정도였나! 'SS 안 되는 내야 백업' 인기 폭발 why? → "최소 5개팀 관심"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.