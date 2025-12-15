'언더커버 미쓰홍' 박신혜, 세기말 오피스 코미디까지 흥행은 따 놓은 당…

[스포츠조선 조지영 기자] tvN 새 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'의 박신혜가 아슬아슬한 위장 취업 작전을 본격 개시한다.
2026년 1월 17일(토) 첫 방송 예정인 tvN 새 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'(문현경 극본, 박선호 연출)은 1990년대 세기말, 30대 엘리트 증권감독관 홍금보(박신혜)가 수상한 자금의 흐름이 포착된 증권사에 20살 말단 사원으로 위장 취업하며 벌어지는 좌충우돌 레트로 오피스 코미디 드라마다.
'언더커버 미쓰홍'은 8년 만에 tvN으로 돌아온 박신혜를 필두로 고경표, 하윤경, 조한결까지 실력파 배우들이 대거 합류했다. 여기에 '기름진 멜로', '사내맞선', '수상한 파트너' 등을 연출한 박선호 감독이 의기투합해, 세기말 오피스 코미디 장르의 한 획을 그을 준비를 마쳤다.
오늘(15일) 박신혜의 은밀한 이중 생활이 담긴 '언더커버 포스터'가 공개돼 이목을 집중시킨다. 포스터 속 차분한 정장 차림과 자신만만한 표정으로 신문을 펼친 홍금보의 손안에는 어딘가 어설프지만 사랑스러운 홍장미의 모습도 함께 담겨 있어 강렬한 대비감을 선사한다. 엘리트 증권감독관에서 한민증권 말단사원으로 과감하게 신분 하위 호환을 시도하는 주인공의 고군분투기는 어떤 모습일지 궁금해진다.
또한, 1990년대 여의도 증권가의 파란만장한 흐름을 그려낼 드라마답게 레트로한 무드도 눈길을 사로잡는다. 각종 금융 지표를 확인할 수 있는 모니터들은 그 시절의 분위기를 그대로 재현하며 익숙한 향수를 불러일으키고 있다. 변신의 귀재 박신혜가 세기말 감성을 만나 어떤 시너지를 탄생시킬지, 단 한 장의 포스터만으로도 기대를 모은다.
뿐만 아니라 '냉미남'으로 변신한 고경표, 하윤경과 조한결도 박신혜와 특별한 케미스트리를 쌓으며 흥미진진한 스토리를 만들어갈 예정이다. 스무 살 그 시절 '미쓰'로 탈바꿈하고 언더커버 임무를 수행하는 주인공을 둘러싸고 펼쳐질 이야기가 더욱 궁금해진다.
tvN 새 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'은 2026년 1월 17일 밤 9시 10분 첫 방송된다.