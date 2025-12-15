고준, '전신 화상 트라우마' 고백 "괴물이라 불리며 돌 맞았다"

|
|
|
|
|
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 고준이 유년 시절 전신화상을 당한 트라우마를 고백했다.
특히 안방에 걸린 작품은 18년에 걸쳐 완성된 그림이라고 했고, 연인에게 선물했다가 이별 후 돌려 받아 다시 덧그려 완성한 사연도 밝혀 모두를 놀라게 만들었다.
식사를 하던 중 조재윤은 고준에 대해 "같이 연기를 하는데 매너리즘에 빠져 있을 때 진짜 연기가 나왔다. 감독님도 너무 좋았다고 하는데 밖에 나가서 고준에게 '진짜 고마워. 나에게는 연기 선생님이다'라고 인사를 했다"라고 극찬했다.
이에 고준은 "나도 형이랑 연기를 하면 연기가 그냥 나온다. 형이 진짜 우리나라에서 나쁜새끼 연기는 최고다"라고 말해 웃음을 자아냈다.
또 고준은 "어렸을 때 성직자가 되려고 했었다. 어렸을 때 사회성이 결여됐었다. 유치원 때 집에 돌아오면 주먹을 꼭 쥐고 있었고 그 안에 머리카락이 있었다. 아이들이 말을 걸면 말을 못 걸게 하려고 머리카락을 뜯었던 거다. 결국 잘 못 어울리고 여기 저기 전학을 다니게 됐었다. 그래서 어머니가 절도 보내고 성당에도 보냈었는데 그때 성당에서 오르간 소리가 나는데 너무 멋있었다. 또 종소리가 너무 멋있어서 새벽미사를 나갔었다. 그래서 복사가 됐었고 성자가 되려고 했었는데 사춘기 때 이성에 눈에 트여서 결국 신부님에게 '수도원 가면 여자를 못 만나요'라고 물었는데 '못 만난다'라고 해서 '그러면 신부 못하겠어요'라고 했다"라고 말해 웃음을 자아냈다.
또 고준은 유아기 전신 화상으로 인한 트라우마를 공개했다.
고준은 "한 살 전에 기억은 없지만 전신 화상을 입었다. 어머니가 잠깐 자리를 비운 사이에 분유 포트 줄을 잡아 당긴 거다. 키가 작으니까 일부러 높은 곳에 올려 뒀는데 그게 쏟아졌고, 팔과 배에만 화상을 입었다. 지금은 185cm가 넘지만 어린아이라서 전신화상을 입은 거다. 유치원 때부터 식구가 아닌 사람들을 만났는데 괴롭힘을 당했다. '넌 괴물이다', '넌 외계인이야'라고 놀림 당했고, 돌로 맞을 때도 있었다. 그래서 나를 지키려고 그랬던 거 같다. 그래서 신부님을 처음 봤을 때 왜 좋았냐면 먼저 다가오시지 않았다. 그냥 봐주시던 눈빛이 있었다. 또 당시 아버지가 전파사를 하셨는데 사람을 안만나니까 비디오를 보고 사회를 배우의 연기를 보고 배웠던 거다. 방황하고 나서 용기가 생겼던 거 같다"라고 말했다.
박경림은 "어머니의 죄책감이 컸을 거 같다"라고 말했고, 고준은 "어머니에게 항상 얘기를 한다 '어머니 탓이 아니다. 지금도 배우를 하고 있지 않냐'라고 이야기를 하는데 어머니가 눈물을 훔치시더라"라고 이야기했다.
