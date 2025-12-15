'윤정수♥' 원진서, 발리서 비키니 몸매 뽐냈다..'광저우 여신' 위엄

기사입력 2025-12-15 21:29


'윤정수♥' 원진서, 발리서 비키니 몸매 뽐냈다..'광저우 여신' 위엄

[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 윤정수의 아내 원진서가 신혼여행지에서 비키니 몸매를 뽐냈다.

15일 원진서는 발리 신혼여행 근황을 전했다.

사진 속 원진서는 신혼여행지 발리에서 윤정수와 행복한 시간을 보내고 있는 모습이다. 특히 원진서는 비키니 차림으로 '광저우 여신'다운 완벽한 몸매를 자랑해 감탄을 자아냈다.


'윤정수♥' 원진서, 발리서 비키니 몸매 뽐냈다..'광저우 여신' 위엄
또 원진서는 "인생 첫 신혼여행. 인생 첫 풀빌라. 불가능할 것 같았던 이 모든 걸 가능하게 해준 오빠에게 감사하며"라고 남편 윤정수를 향한 애정을 드러내 달달함을 자아냈다.

한편 원진서는 '2010 광저우 아시안 게임' 당시 MBC 스포츠 전문 리포터로 활약, '광저우 여신'으로 불렸다. 원자현에서 원진서로 개명했으며, 현재 필라테스 강사로 활동 중이다. 지난달 30일, 12세 연상 윤정수와 서울 강남 호텔에서 결혼식을 올렸다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"숨지 말라"던 MC몽, 박나래·조세호 감쌌다 '빛삭'…논란만 키웠다[SC이슈]

2.

[공식]박나래 사건, 경찰이 나섰다…고소·고발만 6건, 수사 착수

3.

정재형, 박나래 ‘주사 이모’ 의혹 해명 후 첫 근황..표정이 달라졌다

4.

변요한, ♥티파니와 결혼 발표하더니 겹경사 터졌다...'타짜4' 주연 캐스팅

5.

[공식] 재키와이 측 "前남친 방달로부터 데이트 폭력 당해..법적 절차 진행中"

연예 많이본뉴스
1.

"숨지 말라"던 MC몽, 박나래·조세호 감쌌다 '빛삭'…논란만 키웠다[SC이슈]

2.

[공식]박나래 사건, 경찰이 나섰다…고소·고발만 6건, 수사 착수

3.

정재형, 박나래 ‘주사 이모’ 의혹 해명 후 첫 근황..표정이 달라졌다

4.

변요한, ♥티파니와 결혼 발표하더니 겹경사 터졌다...'타짜4' 주연 캐스팅

5.

[공식] 재키와이 측 "前남친 방달로부터 데이트 폭력 당해..법적 절차 진행中"

스포츠 많이본뉴스
1.

"토마스 프랭크 전격 경질→클롭 감독 선임해", 토트넘 前 구단주 충격 주장..."1월에 부임하면 모두에게 이득"

2.

풋살구장도 '인증시대' 한국풋살연맹, 'K-풋살구장 인증제' 본격 추진

3.

'낭만'에 '실리'까지...반 시즌 렌탈해주고, 유망주 3명을 얻었다 '완벽한 켈리 드라마'

4.

"난 토트넘으로 클린스만 영입한 사람" 여든 앞둔 전 주인이 외쳤다, "돈 많은데 클롭 선임 왜 못해"…1월 교체 촉구

5.

"롯데에서 함께해 영광, 사랑 돌려드리겠다" …1476G 자이언츠로 뛰었다, 팬들에게 전한 인사

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.