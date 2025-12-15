'윤정수♥' 원진서, 발리서 비키니 몸매 뽐냈다..'광저우 여신' 위엄
[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 윤정수의 아내 원진서가 신혼여행지에서 비키니 몸매를 뽐냈다.
15일 원진서는 발리 신혼여행 근황을 전했다.
사진 속 원진서는 신혼여행지 발리에서 윤정수와 행복한 시간을 보내고 있는 모습이다. 특히 원진서는 비키니 차림으로 '광저우 여신'다운 완벽한 몸매를 자랑해 감탄을 자아냈다.
또 원진서는 "인생 첫 신혼여행. 인생 첫 풀빌라. 불가능할 것 같았던 이 모든 걸 가능하게 해준 오빠에게 감사하며"라고 남편 윤정수를 향한 애정을 드러내 달달함을 자아냈다.
한편 원진서는 '2010 광저우 아시안 게임' 당시 MBC 스포츠 전문 리포터로 활약, '광저우 여신'으로 불렸다. 원자현에서 원진서로 개명했으며, 현재 필라테스 강사로 활동 중이다. 지난달 30일, 12세 연상 윤정수와 서울 강남 호텔에서 결혼식을 올렸다.
