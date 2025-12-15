"솔직히 속상" 허안나, 박나래 논란 여파 '나도신나' 폐지 이어 오디션도 탈락

기사입력 2025-12-15 21:31


"솔직히 속상" 허안나, 박나래 논란 여파 '나도신나' 폐지 이어 오디션…

[스포츠조선 조윤선 기자] 허안나가 오디션 탈락 후 속상한 심경을 전했다.

허안나는 15일 "오디션 다 떨어지고 집에서 짜장면에 소주 한잔하기. 며칠 전에 올린 프로필 돌린 영상 사실 한 달 전 거예요! 그걸 늦게 편집해 올린 건데..6군데는 돌렸는데...단 한 군데도 연락이 없는 거 있죠. 첫 번째 오디션에 한 번에 붙어서 이번에도 붙을 줄..역시 세상은 녹록지 않음을 또 한 번 느낌"이라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상에서 허안나는 "배우 프로필 돌린 게 11월 20일. 벌써 한 달 전인데 한 곳도 연락이 없다"며 "짜장면에 소주 한잔하겠다. 솔직히 좀 속상하더라"며 한숨을 쉬었다. 이어 "떨어질 줄 알았지만 막상 연락이 없으니 자존감 하락 중"이라며 솔직한 심정을 털어놨다.

이후 허안나는 음식과 술로 마음을 달래며 "불행을 행운으로 덧대는 중. 다시 도전할 의지가 차오른다. 기운 내자"며 다시 한번 힘을 냈다.


"솔직히 속상" 허안나, 박나래 논란 여파 '나도신나' 폐지 이어 오디션…
한편 허안나는 2005년 연극배우로 데뷔했으며, 2008년 MBC 17기 공채 개그맨으로 방송 활동을 시작했다. 이후 2009년 KBS 24기 공채 개그맨으로 이적해 얼굴을 알렸으며, 각종 개그 프로그램에 출연하며 활약했다.

최근에는 MBC 신규 예능 프로그램 '나도신나' 출연을 앞두고 있었으나, 박나래 논란 여파로 프로그램 제작이 무산됐다. '나도신나'는 가족보다 서로를 더 잘 아는 찐친 박나래, 장도연, 신기루, 허안나가 떠나는 여행 예능으로 MBC 간판 예능인 '라디오스타'와 '태어난 김에 세계일주' 제작진, 대세 개그우먼 4인방의 만남으로 기획 단계부터 큰 관심을 모았다.

그러나 박나래가 매니저 갑질 및 불법 의료 행위 의혹에 휩싸이며 활동을 중단했고, 이에 따라 프로그램 제작 및 편성 역시 취소됐다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"숨지 말라"던 MC몽, 박나래·조세호 감쌌다 '빛삭'…논란만 키웠다[SC이슈]

2.

[공식]박나래 사건, 경찰이 나섰다…고소·고발만 6건, 수사 착수

3.

정재형, 박나래 ‘주사 이모’ 의혹 해명 후 첫 근황..표정이 달라졌다

4.

변요한, ♥티파니와 결혼 발표하더니 겹경사 터졌다...'타짜4' 주연 캐스팅

5.

[공식] 재키와이 측 "前남친 방달로부터 데이트 폭력 당해..법적 절차 진행中"

연예 많이본뉴스
1.

"숨지 말라"던 MC몽, 박나래·조세호 감쌌다 '빛삭'…논란만 키웠다[SC이슈]

2.

[공식]박나래 사건, 경찰이 나섰다…고소·고발만 6건, 수사 착수

3.

정재형, 박나래 ‘주사 이모’ 의혹 해명 후 첫 근황..표정이 달라졌다

4.

변요한, ♥티파니와 결혼 발표하더니 겹경사 터졌다...'타짜4' 주연 캐스팅

5.

[공식] 재키와이 측 "前남친 방달로부터 데이트 폭력 당해..법적 절차 진행中"

스포츠 많이본뉴스
1.

"토마스 프랭크 전격 경질→클롭 감독 선임해", 토트넘 前 구단주 충격 주장..."1월에 부임하면 모두에게 이득"

2.

풋살구장도 '인증시대' 한국풋살연맹, 'K-풋살구장 인증제' 본격 추진

3.

'낭만'에 '실리'까지...반 시즌 렌탈해주고, 유망주 3명을 얻었다 '완벽한 켈리 드라마'

4.

"난 토트넘으로 클린스만 영입한 사람" 여든 앞둔 전 주인이 외쳤다, "돈 많은데 클롭 선임 왜 못해"…1월 교체 촉구

5.

"롯데에서 함께해 영광, 사랑 돌려드리겠다" …1476G 자이언츠로 뛰었다, 팬들에게 전한 인사

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.