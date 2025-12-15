"솔직히 속상" 허안나, 박나래 논란 여파 '나도신나' 폐지 이어 오디션…

허안나는 15일 "오디션 다 떨어지고 집에서 짜장면에 소주 한잔하기. 며칠 전에 올린 프로필 돌린 영상 사실 한 달 전 거예요! 그걸 늦게 편집해 올린 건데..6군데는 돌렸는데...단 한 군데도 연락이 없는 거 있죠. 첫 번째 오디션에 한 번에 붙어서 이번에도 붙을 줄..역시 세상은 녹록지 않음을 또 한 번 느낌"이라는 글과 함께 영상을 게재했다.
영상에서 허안나는 "배우 프로필 돌린 게 11월 20일. 벌써 한 달 전인데 한 곳도 연락이 없다"며 "짜장면에 소주 한잔하겠다. 솔직히 좀 속상하더라"며 한숨을 쉬었다. 이어 "떨어질 줄 알았지만 막상 연락이 없으니 자존감 하락 중"이라며 솔직한 심정을 털어놨다.
이후 허안나는 음식과 술로 마음을 달래며 "불행을 행운으로 덧대는 중. 다시 도전할 의지가 차오른다. 기운 내자"며 다시 한번 힘을 냈다.
한편 허안나는 2005년 연극배우로 데뷔했으며, 2008년 MBC 17기 공채 개그맨으로 방송 활동을 시작했다. 이후 2009년 KBS 24기 공채 개그맨으로 이적해 얼굴을 알렸으며, 각종 개그 프로그램에 출연하며 활약했다.
최근에는 MBC 신규 예능 프로그램 '나도신나' 출연을 앞두고 있었으나, 박나래 논란 여파로 프로그램 제작이 무산됐다. '나도신나'는 가족보다 서로를 더 잘 아는 찐친 박나래, 장도연, 신기루, 허안나가 떠나는 여행 예능으로 MBC 간판 예능인 '라디오스타'와 '태어난 김에 세계일주' 제작진, 대세 개그우먼 4인방의 만남으로 기획 단계부터 큰 관심을 모았다.
그러나 박나래가 매니저 갑질 및 불법 의료 행위 의혹에 휩싸이며 활동을 중단했고, 이에 따라 프로그램 제작 및 편성 역시 취소됐다.