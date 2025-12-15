'김민기♥' 홍윤화, 30kg 빼고 턱선 살아났다..안 잠기던 옷이 '헐렁'

최종수정 2025-12-15 23:00

'김민기♥' 홍윤화, 30kg 빼고 턱선 살아났다..안 잠기던 옷이 '헐…

'김민기♥' 홍윤화, 30kg 빼고 턱선 살아났다..안 잠기던 옷이 '헐…

[스포츠조선 정유나 기자] '동상이몽2' 홍윤화가 다이어트 성공 후 확 달라진 비주얼을 자랑했다.

15일 방송된 SBS '동상이몽 시즌 2-너는 내 운명'에서는 홍윤화, 김민기 부부와 '먹잘알 절친 3인방'이 함께한 다이어트 일상이 공개됐다.

이날 홍윤화는 지난 방송 때와는 사뭇 달라진 무게감을 자랑해 모두를 놀라게 했다.

인생 마지막 다이어트로 올해 안에 40kg 감량을 목표로 했던 홍윤화는 현재 30kg 감량에 성공했다고 밝혀 스튜디오를 술렁이게 했다.


'김민기♥' 홍윤화, 30kg 빼고 턱선 살아났다..안 잠기던 옷이 '헐…
홍윤화는 2주 전까지만 해도 단추를 잠글 수 없었던 옷을 이날은 여유 있게 잠가 입어 놀라움을 자아냈다. 여기에 턱 라인까지 한층 더 갸름해져 시선을 끌었다.

한편, 홍윤화, 김민기 하우스에 이날 먹슐랭 절친즈 신기루, 풍자, 김민경이 총출동해 포화 경보를 울렸다. 이들은 신기루의 생일을 맞아 자리에 함께했는데, 홍윤화는 맛있게 살 빠지는 다이어트 요리 전문가로서 '無밥, 술, 빵, 떡'의 건강 한 상을 대접했다. 대식가이자 미식가인 절친들의 폭풍 리액션 속 점심 식사는 추가에 추가를 더해 해가 질 때까지 이어져 놀라움을 자아냈다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 재키와이 측 "前남친 방달로부터 데이트 폭력 당해..법적 절차 진행中"

2.

신동엽, 15년째 공백 원빈 만났다 "실물 어마어마하게 잘생겨, 얼굴 주먹만해"

3.

고준 "'타짜2' 찍다 반신마비"…배우 포기 판정까지 받았다

4.

'61세' 백지연, 기업 고문된 비결 "계약관계인데 대충? 절대 안돼"

5.

하지원, 또 신동엽과 음주 후 '전설의 만취 댄스'…이번에도 매니저가 말렸다

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 재키와이 측 "前남친 방달로부터 데이트 폭력 당해..법적 절차 진행中"

2.

신동엽, 15년째 공백 원빈 만났다 "실물 어마어마하게 잘생겨, 얼굴 주먹만해"

3.

고준 "'타짜2' 찍다 반신마비"…배우 포기 판정까지 받았다

4.

'61세' 백지연, 기업 고문된 비결 "계약관계인데 대충? 절대 안돼"

5.

하지원, 또 신동엽과 음주 후 '전설의 만취 댄스'…이번에도 매니저가 말렸다

스포츠 많이본뉴스
1.

7경기만에 출전한 박지수 발판삼은 KB스타즈, 삼성생명 3연패로 밀어넣으며 3연패 탈출

2.

서명진 25득점X'루키즈' 최강민→김건하 펄펄…현대모비스, 한국가스공사 76-73 잡고 '7연패 탈출'

3.

墨 작심 발언! 韓 축구-홍명보호 안중에도 없나..."이번 A조, 멕시코 대표팀 역사상 가장 쉬워"→"아르헨티나-독일 같은 팀 없잖아"

4.

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.