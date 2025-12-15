'김민기♥' 홍윤화, 30kg 빼고 턱선 살아났다..안 잠기던 옷이 '헐…

[스포츠조선 정유나 기자] '동상이몽2' 홍윤화가 다이어트 성공 후 확 달라진 비주얼을 자랑했다.
15일 방송된 SBS '동상이몽 시즌 2-너는 내 운명'에서는 홍윤화, 김민기 부부와 '먹잘알 절친 3인방'이 함께한 다이어트 일상이 공개됐다.
이날 홍윤화는 지난 방송 때와는 사뭇 달라진 무게감을 자랑해 모두를 놀라게 했다.
인생 마지막 다이어트로 올해 안에 40kg 감량을 목표로 했던 홍윤화는 현재 30kg 감량에 성공했다고 밝혀 스튜디오를 술렁이게 했다.
홍윤화는 2주 전까지만 해도 단추를 잠글 수 없었던 옷을 이날은 여유 있게 잠가 입어 놀라움을 자아냈다. 여기에 턱 라인까지 한층 더 갸름해져 시선을 끌었다.
한편, 홍윤화, 김민기 하우스에 이날 먹슐랭 절친즈 신기루, 풍자, 김민경이 총출동해 포화 경보를 울렸다. 이들은 신기루의 생일을 맞아 자리에 함께했는데, 홍윤화는 맛있게 살 빠지는 다이어트 요리 전문가로서 '無밥, 술, 빵, 떡'의 건강 한 상을 대접했다. 대식가이자 미식가인 절친들의 폭풍 리액션 속 점심 식사는 추가에 추가를 더해 해가 질 때까지 이어져 놀라움을 자아냈다.