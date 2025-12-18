김성은, 子 학원비만 月 325만원.."안보내면 친구 못 사귀어, 나중에 다 도움된다"

최종수정 2025-12-18 06:01

김성은, 子 학원비만 月 325만원.."안보내면 친구 못 사귀어, 나중에…

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김성은이 사교육에 진심인 태도를 보였다.

17일 유튜브 채널 '형수는 케이윌'에는 '외출했다가도 남편 밥 생각에 빨리 귀가하는 아내들의 속사정'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김성은은 "아이들이 곧 방학이다. 학교를 안가니까 스케줄을 다 짜야한다. 너무 두렵다"라고 이야기 했다.

이어 "예를 들면 영어학원 같은 경우에는 주 2~3회 다녀야하니까 비는 시간에는 수학 학원을 다녀야 한다. 또 생활체육도 보낸다. 블록 뛰어넘는 등 집에서 할 수 있는 건데, 요즘에는 학원에 안 가면 친구 못 만난다. 밖에 나가면 할 게 없지 않냐"라고 솔직하게 털어놨다.

이에 케이윌은 "내 아이가 어떻게 컸으면 좋겠다라고 생각했을 때, 다양성의 시대니까 본인의 개성을 가지고 살아가면 좋겠는 마음과 그 보편적인 건 버릴 수 없지 않냐"라면서 "이게 우리나라의 육아나 교육에서의 힘든 부분인 것 같다"라고 소신을 전했다. 이어 "내 생각에는 안전하고 옳은 길로 인도한다고 생각하는데 그게 자식이 가고 싶은 길을 막는 거일 수도 있으니까 정말 어렵다"고 덧붙였다.


김성은, 子 학원비만 月 325만원.."안보내면 친구 못 사귀어, 나중에…
김성은은 "맞다. 애 셋이 성향이 다 다르기 때문에, 내가 육아했던 방법이 모두에게 다 맞는 것도 아니다"라고 공감했다. 이어 "정말 많이 키워본다고 해서 쉬울 것 같다고 하지만 정말 아니다. 엄마가 내 아이를 얼마나 아느냐가 제일 중요하다"라고 강조했다.

특히 김성은 "제가 학원 같은 경우에는 제가 아이들에게 다양한 경험을 시키려는 것도 있지만, 학원 외에도 체험도 정말 많이 시킨다. 공부도 중요하지만 경험이 정말 중요하다고 생각한다"라고 자신만의 교육관을 전했다.

그는 자신의 어린 시절을 떠올리며 "저도 어릴 때 생각해보면 엄마가 정말 다양한 경험을 시켜줬다. 서예, 학문, 미술 등 많은 학원을 다녔다. 안해본 게 없었다"고 말했다.


그러면서 "그땐 학원 다니는 게 정말 싫었지만, 그런 경험들이 살면서 다 도움이 되더라. 그래서 저의 엄마와 반대로 가는 게 아니라, 이 방식이 너무 좋아서 아이들에게도 많은 경험을 시켜주려고 한다"고 말했다.


김성은, 子 학원비만 月 325만원.."안보내면 친구 못 사귀어, 나중에…
앞서 김성은은 지난 2월 유튜브 채널 '햅삐 김성은'을 통해 자녀 교육비를 공개했다.

당시 김성은은 자녀 두 명의 학원비로만 한 달에 총 320만 원 정도 쓰고 있다는 사실에 새삼 충격받고는 "나 이만큼 돈 못 버는데 어떻게 돈이 나가는 거냐. 지금 더 큰 거는 (첫째) 태하 꺼는 빠졌다 돈이 어디서 나오는 거냐"며 헛웃음을 터뜨렸다. 그러면서 "이 정도일 줄 몰랐다. 유치원비, 학교비는 빠진 거다. 정말 충격적이다. 성은아 정신 차리자"라며 "적어보길 잘한 거 같다. 학원 필요 없는 건 말 좀 해달라. 말해주면 진짜 정신 차리겠다. 학원 다이어트 좀 해야겠다"며 한숨지었다.

한편 김성은은 2009년 정조국과 결혼, 슬하에 2남 1녀를 두고 있다. 정조국은 현재 K리그1 전북 현대 모터스에서 코치를 맡아 가족들과 떨어져 지내고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 前남친 A씨, 개인정보 불법 수집 의혹…경찰 사건 접수

2.

박나래 전 남친, 경찰 고발 당했다…"매니저 개인정보 유출 정황" [SC이슈]

3.

[공식] 키, '주사 이모' 여파에…MBC '연예대상' MC 하차→전현무·장도연 2인 체제

4.

'故김새론 녹취' 국과수도 결론 못 냈다...김수현 측 "두루뭉술한 결론" 반발

5.

유재석, "조세호가 '유퀴즈' 떠났다" 하차 심경 밝혔다...첫 단독 진행에 '착잡'

연예 많이본뉴스
1.

박나래 前남친 A씨, 개인정보 불법 수집 의혹…경찰 사건 접수

2.

박나래 전 남친, 경찰 고발 당했다…"매니저 개인정보 유출 정황" [SC이슈]

3.

[공식] 키, '주사 이모' 여파에…MBC '연예대상' MC 하차→전현무·장도연 2인 체제

4.

'故김새론 녹취' 국과수도 결론 못 냈다...김수현 측 "두루뭉술한 결론" 반발

5.

유재석, "조세호가 '유퀴즈' 떠났다" 하차 심경 밝혔다...첫 단독 진행에 '착잡'

스포츠 많이본뉴스
1.

3할 쳐본 적 없는데, 5년 140억 거절 실화냐...'희귀 매물' 거포 3루수, 도대체 얼마 원하나

2.

"초대박!" 韓 캡틴 손흥민 위상 미쳤다…해리 케인→음바페와 동급 "북중미월드컵 조별리그 최고 선수"

3.

'썩 괜찮은 계약이다. 단, 건강해야 해' 美 ESPN의 냉정한 평가, 애틀랜타의 김하성 1년 계약이 A가 아닌 이유. 건강 물음표 또 붙었다

4.

소신 발언! "양민혁 레알 가면 망합니다"→베일-모드리치 따를까…"호드리구도 못 뛰는 곳인데"

5.

'감독 무시' 충격! 프랭크 옆에 두고, 포스텍 전술 칭찬→이유 있는 논란이었다…"지금도 전 감독 시스템을 믿는다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.