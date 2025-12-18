'미스트롯4' 제작진 "이번엔 톱7 아니라 톱5…더 치열한 경쟁"
|사진 제공=TV조선
[스포츠조선 정빛 기자] 민병주 CP가 TV조선 '미스트롯4'의 차별화 포인트로 한층 더 치열해진 경쟁 구조를 강조했다.
민 CP는 18일 TV조선 새 예능 프로그램 '미스트롯4' 온라인 제작발표회에서 "톱7 사라지고 톱5를 뽑는다"라고 했다.
트로트 경연 프로그램 '미스트롯4'는 '원조 트롯 오디션', '트롯 명가'의 명성을 잇는 시즌으로, 이전보다 더 독해지고 뜨거워진 무대를 예고하며 올겨울 트롯 열풍을 다시 한 번 이끌겠다는 각오다.
특히 '미스트롯' 시리즈는 그간 송가인, 양지은, 정서주 등 국민적 사랑을 받은 트롯 디바를 배출하며 대한민국 대표 트로트 오디션으로 자리매김해왔다.
민 CP는 "이번 시즌은 제작진 입장에서 가장 큰 고민을 했던 시즌"이라며 "트로트 오디션은 인간의 인생사와 한이 묻어나는 장르라 출연자들의 절실함이 그대로 드러난다. 구성이나 변화를 줄 때마다 고민이 크지만, 이번 시즌이야말로 그 고민의 결정체"라고 말했다.
특히 이전 시즌과의 가장 큰 차별점으로 결승 구조 변화를 꼽았다. 민 CP는 "이번 시즌에서는 톱7이 사라지고 톱5를 뽑게 된다"며 "엄청나게 치열한 경쟁이 펼쳐질 것이고, 그 과정 또한 잔인할 만큼 강도 높은 경연이 될 것"이라고 예고했다.
이어 "역대 시즌 중 가장 화려하고 완벽한 마스터 군단을 구성했다. 이 부분을 하나씩 짚어가며 보면 또 다른 관전 포인트가 될 것"이라고 덧붙였다.
임지훈 PD 역시 "'미스트롯4'의 부제는 '세상을 홀릴 여제를 찾아라'"라며 "댄스로 세상을 홀린 모니카, 스포츠 분야의 여제 박세리 등 각 분야를 대표하는 '여제'들을 마스터 군단으로 모셨다"고 설명했다.
TV조선 '미스트롯4'는 18일 오후 10시 첫 방송된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
