[공식]라도, 에이핑크 윤보미와 5월 결혼…"따뜻한 축복 부탁"(전문)
|윤보미(왼쪽), 라도. 스포츠조선DB
[스포츠조선 정빛 기자] 프로듀서 블랙아이드필승 라도(송주영)가 9년 열애 끝에 그룹 에이핑크 멤버 윤보미와 결혼한다.
라도가 소속된 하이업엔터테인먼트는 18일 공식 입장을 내고 "당사 대표 프로듀서 라도가 소중한 인연을 만나 내년 5월 백년가약을 맺는다"고 밝혔다.
그러면서 "
라도는 결혼 이후에도 변함없이 하이업엔터테인먼트의 대표 프로듀서로서 음악 활동에 매진할 계획"이라고 했다.
이어 "두 사람의 앞날에 따뜻한 축복을 부탁드린다"고 덧붙였다.
윤보미와 라도는 2016년 에이핑크 정규 3집 작업을 통해 인연을 맺었고, 2017년 연인으로 발전해 9년간 교제를 이어왔다. 두 사람은 지난해 4월 열애 사실을 인정했다. 블랙아이드필승은 에이핑크의 '내가 설렐 수 있게'를 비롯해 '1도 없어', '덤더럼', '딜레마' 등 다수의 히트곡을 함께하며 음악적으로도 깊은 인연을 이어왔다.
다음은 라도 측 입장 전문.
안녕하세요. 하이업엔터테인먼트입니다.
당사 대표 프로듀서 라도(Rado, 본명 송주영)가 소중한 인연을 만나 내년 5월 백년가약을 맺습니다.
라도는 결혼 이후에도 변함없이 하이업엔터테인먼트의 대표 프로듀서로서 음악 활동에 매진할 계획입니다.
두 사람의 앞날에 따뜻한 축복을 부탁드립니다.
감사합니다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
