'미스트롯4' 장윤정 "이번 시즌은 실력보다 매력"→붐 "매력은 최고"
|'미스트롯4' 장윤정. 사진 제공=TV조선
[스포츠조선 정빛 기자] '미스트롯4' 마스터 군단이 이번 시즌에 대한 자부심을 드러냈다.
장윤정은 18일 TV조선 새 예능 '미스트롯4' 온라인 제작발표회에서 "이번 시즌에서는 매력을 더 많이 보게 된다"라고 했다.
'미스트롯4'는 송가인, 양지은, 정서주 등 걸출한 트롯 디바를 배출한 국민 오디션 프로그램 '미스트롯' 시리즈의 네 번째 시즌이다. 이번 시즌은 '대한민국을 홀릴 차세대 트롯 여제의 탄생'을 목표로, 더욱 독하고 화끈하며 뜨거운 경연을 예고한다.
특히 원조 마스터 장윤정, 붐, 진성이 이번 시즌에 대한 자신감을 표해, 눈길을 끌었다. 장윤정은 '미스트롯4'에 대해 "이번 부제에 '세상을 홀릴'이라는 단어가 있다. 지금까지는 실력적으로 많은 분들이 스타가 됐다면, 이번에는 매력을 더 많이 보게 되는 것 같다"고 말했다.
이어 "마스터들도 많아지다 보니 매력으로 어필하기 쉽지 않은 부분도 있다"면서도 "어떤 장르를 배워서 경연하는 프로그램이 아니라는 점에서 트로트 가수로서 자부심이 느껴지고, 기대도 크다"고 덧붙였다.
붐은 "이제는 ('미스트롯'이) 안 나올 줄 알았다"며 "시즌4까지 오면서 노래 잘하는 분들은 다 나왔다고 생각했는데, 매력 면에서는 시즌4가 최강"이라고 자신했다.
이어 "정말 많은 매력쟁이들이 나왔다. '세상을 홀릴'이라는 부제처럼 거의 '홀리데이' 수준이었다. 대단한 참가자들이 많았고, 1라운드에서 2라운드로 올라가는 인원이 가장 많지 않았나 싶을 정도로 매력적인 무대가 이어졌다"고 전했다.
진성 역시 "도대체 어디에 있다가 이렇게 나왔나 싶을 정도로 자원이 무궁무진한 것 같다"며 감탄했다.
TV조선 '미스트롯4'는 18일 오후 10시 첫 방송된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
