장윤정, 결혼 12년만 독립했다가 불화설까지 "♥도경완과 법적 분쟁 있었…

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 장윤정이 도경완과의 유튜브 채널을 떠나 독립한 이유를 밝혔다.
장윤정이 기획한 파티는 김장 파티. 장윤정은 "이걸 먹으면서 파티를 할 거다. 우리 느낌에는 파티보다 이게 낫다. 수육도 삶고 있다"고 말해 멤버들의 기대를 모았다.
이명화는 "조회수로 둘이 가위바위보해서 안 됐냐"고 물었고 장윤정은 "남편도 남편대로 하고 싶은 게 있고 그래서 이거를 나는 음악적으로 따로 빠져야겠다"고 설명했다. 하지만 이명화는 "싸웠네"라고 가짜뉴스를 만들어 웃음을 자아냈다.
그런가하면 이명화는 "우리가 부캐가 엄청 많은데 부캐 할 생각 없냐. 부캐한테 곡 주는 거 좋아하면서 본인은 왜 부캐를 왜 안 하냐"고 궁금해했다.
장윤정은 "트로트를 오래 하다보니까 어른들은 이해를 못한다"고 했지만 이명화는 "나도 유튜브 연령층이 높아져서 이해가 안 된다. 이해가 안 되는대로 가야지 이해시키려 하면 더 얽힌다"고 밝혔다.
트로트 가수 이미지와 반대로 부캐를 만들라는 조언에 장윤정은 "나는 욕을 하고 싶다. 세상을 향해 욕을 하고 싶다. 트로트 가수는 착해야 되는 게 있다. 예의 바르게 행동해야 한다. 20대 초반부터 일을 했으니까 거기에 대한 짐이 있다"고 토로했다.
