장윤정, 결혼 12년만 독립했다가 불화설까지 "♥도경완과 법적 분쟁 있었…

장윤정, 결혼 12년만 독립했다가 불화설까지 "♥도경완과 법적 분쟁 있었냐"

기사입력 2025-12-18 11:04


[스포츠조선 이우주 기자] 가수 장윤정이 도경완과의 유튜브 채널을 떠나 독립한 이유를 밝혔다.

17일 유튜브 채널 '장공장장윤정'에서는 '입은 하나인데 재밌게 먹고 맛있게 토크합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

장윤정은 박지현, 카피추, 이명화, 김홍남, 고영태과 함께 단독 유튜브 채널 개설 축하 파티를 열었다.

장윤정이 기획한 파티는 김장 파티. 장윤정은 "이걸 먹으면서 파티를 할 거다. 우리 느낌에는 파티보다 이게 낫다. 수육도 삶고 있다"고 말해 멤버들의 기대를 모았다.

다같이 힘을 합쳐 김장을 금방 해낸 멤버들은 장윤정이 삶은 수육과 함께 맛있는 먹방을 즐겼다. 한창 식사를 즐기다 이명화는 "궁금한 게 있다. 원래 유튜브 채널이 있지 않았냐. 근데 왜 따로 팠냐"고 독립 이유를 물었고 장윤정은 "'도장TV'가 있지 않았냐. 거기서 내 맘대로 하는 게 조금 한계가 있더라"라고 답했다.


하지만 이명화는 "싸웠냐"고, 박지현은 "법적분쟁 같은 거 (있었냐)"라며 장윤정을 몰아갔다. 장윤정은 "가족 채널이다 보니까"라고 설명하려 했지만 이명화는 "가중처벌된다고요?"라고 물어 웃음을 안겼다.

이명화는 "조회수로 둘이 가위바위보해서 안 됐냐"고 물었고 장윤정은 "남편도 남편대로 하고 싶은 게 있고 그래서 이거를 나는 음악적으로 따로 빠져야겠다"고 설명했다. 하지만 이명화는 "싸웠네"라고 가짜뉴스를 만들어 웃음을 자아냈다.

그런가하면 이명화는 "우리가 부캐가 엄청 많은데 부캐 할 생각 없냐. 부캐한테 곡 주는 거 좋아하면서 본인은 왜 부캐를 왜 안 하냐"고 궁금해했다.


장윤정은 "트로트를 오래 하다보니까 어른들은 이해를 못한다"고 했지만 이명화는 "나도 유튜브 연령층이 높아져서 이해가 안 된다. 이해가 안 되는대로 가야지 이해시키려 하면 더 얽힌다"고 밝혔다.

트로트 가수 이미지와 반대로 부캐를 만들라는 조언에 장윤정은 "나는 욕을 하고 싶다. 세상을 향해 욕을 하고 싶다. 트로트 가수는 착해야 되는 게 있다. 예의 바르게 행동해야 한다. 20대 초반부터 일을 했으니까 거기에 대한 짐이 있다"고 토로했다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.