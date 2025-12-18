'미스트롯4' 이경규, 이번에도 선구안 통하나…"요즘 시대 어려운데, 희…

'미스트롯4' 이경규, 이번에도 선구안 통하나…"요즘 시대 어려운데, 희생양은 '미스터트롯'"

기사입력 2025-12-18 11:09


'미스트롯4' 이경규. 사진 제공=TV조선

[스포츠조선 정빛 기자] 이경규가 '미스트롯4'를 강력 추천하며 자신감을 드러냈다.

이경규는 18일 TV조선 '미스트롯4' 온라인 제작발표회에서 "'미스터트롯'은 희생양이었다"라며 "요즘 시대가 어려운데 큰 만족 드릴 것"이라고 했다.

'미스트롯' 시리즈는 송가인, 양지은, 정서주 등 국민적 사랑을 받은 트롯 디바들을 배출하며 대표 트롯 오디션으로 자리 잡았다. 이날 마스터 군단은 이번 시즌에 대한 관전 포인트를 꼽았다.

이경규는 "감히 추천한다. '미스트롯4'다. '미스터트롯'보다 훨씬 재밌다"며 "사실 '미스터트롯'은 '미스트롯'이 잘 되기 위한 하나의 희생양이었다. 깔아준 거라고 생각한다"고 너스레를 떨었다.

이어 "요즘 시대가 어렵지 않나. '미스트롯'은 시청자들에게 정말 큰 만족을 드릴 것"이라며 "내가 책임진다. 제발 보시라"고 목소리를 높였다.

김용빈은 "시청자 여러분의 눈과 귀를 즐겁고 행복하게 해줄 참가자들이 정말 많다"고 했고, 장민호는 "이번 시즌은 더 독하게 돌아왔다"고 강조했다.

모니카는 "아직 트롯을 경험해보지 못한 분들일수록 시즌4는 꼭 봐야 한다고 생각한다"며 "한순간에 트롯의 매력에 푹 빠지게 될 것"이라고 자신했다.

장윤정 역시 "경연은 팬들이 가수를 함께 키워가는 과정이라고 생각한다"며 "그래서 첫 회부터 꼭 봐주셨으면 좋겠다"고 당부했다.


진성은 "트롯의 희로애락이 모두 담겨 있다. 첫 방송에서 확실하게 느끼시길 바란다"고 말했고, 김연자는 "연말연시 종합선물세트 같은 프로그램이다. 반짝반짝 빛나는 도전자들이 많으니 꼭 봐달라"고 전했다.

붐 또한 "집에서 응원할 준비를 하고, 시작부터 버튼을 누르며 국민 마스터가 돼서 시청해 달라"고 덧붙였다.

TV조선 '미스트롯4'는 12월 18일 오후 10시 첫 방송된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.