'맑눈광' 김아영, 로맨스 연기도 되네…'직진 사랑꾼' 캐릭터 착붙('러…

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김아영이 달콤 살벌한 로맨스 주인공으로 변신했다.
다음날 윤하리는 절체절명 순간을 맞이해 쫄깃한 긴장감을 자아냈다. 데이트 도중 쏟아지는 비를 피하기 위해 들어간 모텔에서 연쇄 살인범을 만난 것도 모자라, 설상가상으로 강동구는 부상을 입은 채 지하실에 갇히는 등 최악의 상황에 처한 것.
이에 김아영은 전작과는 다른 새로운 얼굴을 장착한 것은 물론, 웃음부터 설렘과 찡함까지 다채로운 감정이 공존하는 로맨스 맞춤형 열연까지 선보였다. 기대를 뛰어넘은 그의 활약은 몰입을 유발한 것은 물론, 한계 없는 스펙트럼을 다시금 입증한 기회가 됐다.
이처럼 흥미진진한 전개를 이끌며 시청자들의 시간을 순삭한 김아영. 그가 소속사 AIMC를 통해 '러브호텔'에 참여한 소회를 전해와 이목을 끈다. 먼저 김아영은 "그동안 다양한 단막극들을 보며 인생의 찰나의 이야기를 압축해 만드는 작업이 참 뜻깊다고 생각했었는데, 이번에 참여할 수 있어서 무척 영광이었습니다"라고 운을 뗐다.
이어 그는 "과거 한 인터뷰에서 '로맨스를 꼭 해보고 싶다'라고 말한 적이 있었는데요. 그때의 바람이 이루어진 순간이라 대본을 읽는 내내 얼마나 가슴이 두근거렸는지 몰라요. 처음 시도해보는 감정과 장면들도 많아서 설렘과 긴장도 컸지만, 그만큼 '러브호텔'을 통해 얻은 배움이 많았어요. 다양한 경험을 하게 해 준 작품입니다"라며 작품을 향해 아낌없는 애정을 표했다.
마지막으로 "곁에 있는 분들에게 좋은 에너지를 많이 받은 감사한 현장에서 윤하리로 존재할 수 있어서 더없이 소중하고 행복했습니다. 감사합니다 '러브호텔'!"이라는 메시지로 소감을 마무리 지었다.
'러브호텔'로 믿고 보는 저력을 증명한 김아영은 다가오는 2026년에도 여러 작품들을 통해 열일 행보를 이어갈 전망이다. 앞으로 그가 펼쳐나갈 색다른 도전과 변신에 벌써부터 관심이 모아진다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com