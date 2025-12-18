'맑눈광' 김아영, 로맨스 연기도 되네…'직진 사랑꾼' 캐릭터 착붙('러브호텔')

기사입력 2025-12-18 11:20


'맑눈광' 김아영, 로맨스 연기도 되네…'직진 사랑꾼' 캐릭터 착붙('러…
11일 오후 서울 영등포CGV에서 KBS 2TV 단막 프로젝트 '러브 : 트랙' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 김아영. 영등포=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.12.11/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김아영이 달콤 살벌한 로맨스 주인공으로 변신했다.

지난 17일 김아영이 KBS2 단막 프로젝트 '러브 : 트랙'의 세 번째 이야기 '러브호텔'의 주연으로 안방극장에 출격했다. 극 중 그는 화끈한 직진 사랑꾼 윤하리 역으로 분했다. 윤하리는 7년째 연애 중인 남자친구와 함께 살인마를 마주하며 일생일대의 위기를 겪는 인물이다.

윤하리(김아영)의 첫 등장은 강렬했다. 레드 드레스를 입고 남자친구 강동구(문동혁)와 함께 탱고를 열정적으로 췄기 때문. 그러나 두 사람의 공연은 원대한 시작과 달리 실수로 매듭지어졌다. 이를 계기로 그는 연인과의 사랑의 온도차를 절실히 느꼈고, 애써 씁쓸한 마음을 달랬다.

다음날 윤하리는 절체절명 순간을 맞이해 쫄깃한 긴장감을 자아냈다. 데이트 도중 쏟아지는 비를 피하기 위해 들어간 모텔에서 연쇄 살인범을 만난 것도 모자라, 설상가상으로 강동구는 부상을 입은 채 지하실에 갇히는 등 최악의 상황에 처한 것.


'맑눈광' 김아영, 로맨스 연기도 되네…'직진 사랑꾼' 캐릭터 착붙('러…
사진 출처=KBS
이후 윤하리의 불도저 모드가 켜져 재미 강도를 한층 더 높였다. 우연히 깨닫게 된 자신을 위하는 남자친구의 마음은 그에게 사랑을 지키기 위한 동력으로 작용해 다음 이야기를 기다리게 만들었다. 마침내 두려움을 떨쳐낸 윤하리는 사랑과 정의 모두 지켜내는 데 성공, 아드레날린이 샘솟는 해피 엔딩을 장식했다.

'러브호텔' 연출을 맡은 배은혜 감독은 앞서 열린 제작발표회에서 "김아영은 윤하리와 같은 매력이 있었다"라고 말해 높은 만족감을 드러냈던 바. 매번 배역과 높은 싱크로율을 이뤄내는 그가 이번에는 과연 어떤 모습을 선보일지 호기심을 자극했다.

이에 김아영은 전작과는 다른 새로운 얼굴을 장착한 것은 물론, 웃음부터 설렘과 찡함까지 다채로운 감정이 공존하는 로맨스 맞춤형 열연까지 선보였다. 기대를 뛰어넘은 그의 활약은 몰입을 유발한 것은 물론, 한계 없는 스펙트럼을 다시금 입증한 기회가 됐다.

이처럼 흥미진진한 전개를 이끌며 시청자들의 시간을 순삭한 김아영. 그가 소속사 AIMC를 통해 '러브호텔'에 참여한 소회를 전해와 이목을 끈다. 먼저 김아영은 "그동안 다양한 단막극들을 보며 인생의 찰나의 이야기를 압축해 만드는 작업이 참 뜻깊다고 생각했었는데, 이번에 참여할 수 있어서 무척 영광이었습니다"라고 운을 뗐다.


이어 그는 "과거 한 인터뷰에서 '로맨스를 꼭 해보고 싶다'라고 말한 적이 있었는데요. 그때의 바람이 이루어진 순간이라 대본을 읽는 내내 얼마나 가슴이 두근거렸는지 몰라요. 처음 시도해보는 감정과 장면들도 많아서 설렘과 긴장도 컸지만, 그만큼 '러브호텔'을 통해 얻은 배움이 많았어요. 다양한 경험을 하게 해 준 작품입니다"라며 작품을 향해 아낌없는 애정을 표했다.

마지막으로 "곁에 있는 분들에게 좋은 에너지를 많이 받은 감사한 현장에서 윤하리로 존재할 수 있어서 더없이 소중하고 행복했습니다. 감사합니다 '러브호텔'!"이라는 메시지로 소감을 마무리 지었다.

'러브호텔'로 믿고 보는 저력을 증명한 김아영은 다가오는 2026년에도 여러 작품들을 통해 열일 행보를 이어갈 전망이다. 앞으로 그가 펼쳐나갈 색다른 도전과 변신에 벌써부터 관심이 모아진다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"너 이러다 고소당해" 이서진, '나래바' 다녀온 후 한 말…VVIP 소문에 '손절'

2.

유재석이 밝힌 조세호 '유퀴즈' 하차 전말..."스스로 돌아보는 시간 갖길"

3.

'김지선 子' 래퍼 시바, 건강 이상 "최악일 경우 간 이식"

4.

함소원, 전남편 진화와 이혼 후 동거하는 충격적 이유?.."왜 이렇게 됐는지 나도 몰라"

5.

“사회면 나오면 안 돼”…‘주사 이모’ 사과한 키, 3개월 전 발언 역풍

연예 많이본뉴스
1.

"너 이러다 고소당해" 이서진, '나래바' 다녀온 후 한 말…VVIP 소문에 '손절'

2.

유재석이 밝힌 조세호 '유퀴즈' 하차 전말..."스스로 돌아보는 시간 갖길"

3.

'김지선 子' 래퍼 시바, 건강 이상 "최악일 경우 간 이식"

4.

함소원, 전남편 진화와 이혼 후 동거하는 충격적 이유?.."왜 이렇게 됐는지 나도 몰라"

5.

“사회면 나오면 안 돼”…‘주사 이모’ 사과한 키, 3개월 전 발언 역풍

스포츠 많이본뉴스
1.

韓축구 초대박 소식! '유망주' 양민혁, '손차박' 뛰지 못한 레알 마드리드서 '러브콜'...이적료 121억+카스티야 합류 "팀 정책에 어울리는 선수"

2.

'3할-6HR' 이제야 꽃 피나 싶었는데 전격 은퇴 선언이라니…"프로 왔을 때 목표가 있었습니다" [인터뷰]

3.

소신 발언! "양민혁 레알 가면 망합니다"→베일-모드리치 따를까…"호드리구도 못 뛰는 곳인데"

4.

'감독 무시' 충격! 프랭크 옆에 두고, 포스텍 전술 칭찬→이유 있는 논란이었다…"지금도 전 감독 시스템을 믿는다"

5.

[단독]"골문 구멍부터 메운다" 김기동의 FC서울, 검증된 국대급 GK 구성윤 '전격영입' 반등 신호탄

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.