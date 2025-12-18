원어스, 미주·아시아·유럽까지 월드투어 성료…"나라와 언어 달라도 마음으로"

기사입력 2025-12-18 14:19


원어스, 미주·아시아·유럽까지 월드투어 성료…"나라와 언어 달라도 마음으…
사진제공=알비더블유

원어스, 미주·아시아·유럽까지 월드투어 성료…"나라와 언어 달라도 마음으…
사진제공=알비더블유

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 원어스(ONEUS)가 유럽 7개 도시를 끝으로 월드투어의 대장정에 마침표를 찍었다.

원어스는 지난 17일(현지시간) 폴란드 바르샤바에서 월드투어 '2025 ONEUS WORLD TOUR 'H_OUR, US''(이하 'H_OUR, US')의 대미를 장식했다.

'H_OUR, US'는 '우리가 함께하는 시간'을 테마로 진행된 원어스의 월드투어다. 원어스는 미주, 아시아를 거쳐 유럽 팬들과 만나 밀도 높은 교감을 나눴다. 원어스는 그간의 서사를 집약한 세트리스트로 '4세대 대표 퍼포머'로서의 존재감을 다시 한번 각인시켰다.


원어스, 미주·아시아·유럽까지 월드투어 성료…"나라와 언어 달라도 마음으…
사진제공=알비더블유
원어스는 미니 11집 '5x'의 타이틀곡 'X'를 필두로 'Now', 'BLACK MIRROR', '영웅 (英雄; Kick It)'을 잇달아 꾸미며 강렬한 오프닝을 열었다. 이어 원어스는 'IKUK', '반박불가 (No diggity)', '월하미인 (月下美人 : LUNA)', 'Same Scent', '발키리 (Valkyrie)' 등 대표곡 무대를 선사, 에너제틱한 라이브 퍼포먼스의 향연을 선보였다.

멤버 개개인의 음악적 역량도 만날 수 있었다. 시온의 '누구나 말하는 사랑은 아니야 (Camellia)', 이도의 'Sun goes down', 환웅의 'RADAR', 건희의 'I Just Want Love'까지 각자의 뚜렷한 음악적 색채를 녹인 4인 4색 솔로 무대로 현장의 열기를 최고조로 달궜다.

특히 원어스는 연말을 맞아 '뿌셔 (BBUSYEO)'를 크리스마스 버전으로 편곡해 경쾌한 연말 분위기를 아울렀다. 완벽한 호흡이 돋보이는 원어스표 군무에 팬들도 열띤 환호를 보냈다.


원어스, 미주·아시아·유럽까지 월드투어 성료…"나라와 언어 달라도 마음으…
사진제공=알비더블유
월드투어를 성공적으로 마친 원어스는 "전 세계 투문(팬덤명)과 함께한 모든 시간들이 행복했다. 나라와 언어는 달라도 마음으로 이어졌다는 걸 느꼈다. 영원히 잊지 못할 추억을 선물해 주신 팬분들께 감사드린다"라고 진심 어린 소감을 전했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'공개 열애 2번' 전현무, 타투女와 교제 사실상 인정…"타투 위치는 알아서 생각해라"

2.

“이러면 임금 못 드려”…박나래, 전 매니저 타박 장면 재조명

3.

로제 "'아파트'는 낳았더니 혼자 잘 커서 하버드大 간 자식"

4.

이유리, 선배 男배우 폭로 "턱 돌아갈 정도로 때리고 아무 말도 안 해"

5.

'김지선 아들' 래퍼 시바, '급성 간염' 우려 후 반전..."최악의 상황 피했다"

연예 많이본뉴스
1.

'공개 열애 2번' 전현무, 타투女와 교제 사실상 인정…"타투 위치는 알아서 생각해라"

2.

“이러면 임금 못 드려”…박나래, 전 매니저 타박 장면 재조명

3.

로제 "'아파트'는 낳았더니 혼자 잘 커서 하버드大 간 자식"

4.

이유리, 선배 男배우 폭로 "턱 돌아갈 정도로 때리고 아무 말도 안 해"

5.

'김지선 아들' 래퍼 시바, '급성 간염' 우려 후 반전..."최악의 상황 피했다"

스포츠 많이본뉴스
1.

KIA 테스트 이래서 절박했구나, 끝내 은퇴 선언…"NPB 오퍼도 없고, 분한 생각도 있지만"

2.

[공식발표] 가을영웅 전격 복귀! 두산, 플렉센 재결합

3.

'군대' 각오하고 한국 선택, 카스트로프 진짜 애국심 대단했네...일본-독일 혼혈 분데스리가와 완벽 비교 "고민되고 부담된다"

4.

손흥민 마지막 연설에 폭풍 오열한 '이 선수'…"나를 잊지 말아요"→토트넘, 손흥민 헌정 다큐 공개

5.

5395억원 초특급 스타 WBC에서 못 본다고? "그 때 없으면 이혼 이라는데요?"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.