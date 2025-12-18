'만약에 우리' 김도영 감독 "구교환♥문가영 멜로? 찍고 나서 감탄 절로 나와"

기사입력 2025-12-18 17:09


'만약에 우리' 김도영 감독 "구교환♥문가영 멜로? 찍고 나서 감탄 절로…
영화 '만약에 우리' 언론배급시사회가 18일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 김도영 감독이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.12.18/

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '만약에 우리' 김도영 감독이 배우 구교환과 문가영의 로맨스 호흡에 극찬을 쏟아냈다.

김도영 감독은 18일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '만약에 우리' 언론·배급 시사회에서 "구교환, 문가영 배우가 서로에게 굉장히 열려있고 수용적이었다"면서 "현장에서 촬영 분위기가 너무 좋았다"라고 했다.

31일 개봉하는 '만약에 우리'는 뜨겁게 사랑했던 은호와 정원이 10년 만에 우연히 재회하며 기억의 흔적을 펼쳐보는 현실공감연애로, '82년생 김지영'의 김도영 감독이 메가폰을 잡았다.

'만약에 우리'는 20대 청춘 시절의 찬란했던 순간과 10년 후 다시 마주한 이들의 감정 변화를 현실적으로 담아냈다. 연출을 맡은 김 감독은 "구교환, 문가영 배우가 서로에게 굉장히 열려있고 수용적이더라. 현장에서 촬영 분위기가 너무 좋았고, 찍고 나서도 감탄을 많이 했다"고 만족감을 표했다.

이어 관객들에게 전하고 싶은 작품 메시지에 대해서도 언급했다. 김 감독은 "꿈을 좇는 사람들의 이야기를 담고 싶었다"며 "원작과의 차별점은 정원(문가영)도 꿈을 이뤘으면 했다. 꿈이라는 게, 쫓다가도 지치기도 하지 않나. 젊은 관객들이 앞으로 더 나아가면서 따뜻한 인연에 대해 다시 돌아볼 수 있었으면 했다"고 설명했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'공개 열애 2번' 전현무, 타투女와 교제 사실상 인정…"타투 위치는 알아서 생각해라"

2.

이유리, 선배 男배우 폭로 "턱 돌아갈 정도로 때리고 아무 말도 안 해"

3.

“이러면 임금 못 드려”…박나래, 전 매니저 타박 장면 재조명

4.

'김지선 아들' 래퍼 시바, '급성 간염' 우려 후 반전..."최악의 상황 피했다"

5.

'5월 결혼' 윤보미, ♥라도와 자녀 계획 밝혔다 "가능하면 4명, 얼른 낳고 싶어"

연예 많이본뉴스
1.

'공개 열애 2번' 전현무, 타투女와 교제 사실상 인정…"타투 위치는 알아서 생각해라"

2.

이유리, 선배 男배우 폭로 "턱 돌아갈 정도로 때리고 아무 말도 안 해"

3.

“이러면 임금 못 드려”…박나래, 전 매니저 타박 장면 재조명

4.

'김지선 아들' 래퍼 시바, '급성 간염' 우려 후 반전..."최악의 상황 피했다"

5.

'5월 결혼' 윤보미, ♥라도와 자녀 계획 밝혔다 "가능하면 4명, 얼른 낳고 싶어"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 가을영웅 전격 복귀! 두산, 플렉센 재결합

2.

손흥민 마지막 연설에 폭풍 오열한 '이 선수'…"나를 잊지 말아요"→토트넘, 손흥민 헌정 다큐 공개

3.

5395억원 초특급 스타 WBC에서 못 본다고? "그 때 없으면 이혼 이라는데요?"

4.

주루방해&수비시프트 위반 규칙 바뀐다…2026 KBO 규칙 어떻게 달라지나

5.

두산 이후 10년만에 2연패 도전. 핵심은 취약한 불펜 보강. 외부 보강없는데 벌써 된듯한 느낌은

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.