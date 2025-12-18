'시험관 9번 끝 임신' 양현민♥최참사랑, 만삭화보 공개..'절친' 김우빈도 축하

기사입력 2025-12-18 17:46


'시험관 9번 끝 임신' 양현민♥최참사랑, 만삭화보 공개..'절친' 김우…

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 양현민이 아내 최참사랑의 만삭 화보를 공개했다.

양현민은 18일 자신의 SNS 계정에 "우리 셋"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에서 양현민과 최참사랑은 다양한 턱시도와 드레스를 입고 다정한 포즈를 취하고 있다. 특히 양현민은 만삭인 아내의 배를 조심스럽게 감싸 안으며 곧 태어날 2세를 향한 설렘과 애정을 드러냈다.

곧 부모가 될 두 사람의 행복한 미소는 보는 이들까지 흐뭇하게 만든다. 이를 본 팬들은 "너무 아름답다", "진심으로 축하드린다", "셋이 행복하길", "아름다운 화보다" 등 축하 메시지를 남겼다. 특히 양현민의 절친으로 알려진 김우빈도 해당 게시물에 '좋아요'를 누르며 두 사람을 축복했다.


'시험관 9번 끝 임신' 양현민♥최참사랑, 만삭화보 공개..'절친' 김우…
앞서 양현민·최참사랑 부부는 지난 7월, 9번의 시험관 시술 끝에 임신에 성공해 예비 딸 부모가 됐다는 소식을 전하며 많은 축하를 받았다. 양현민의 소속사는 스포츠조선에 "최참사랑은 내년 출산 예정"이라고 밝혔다.

2019년 결혼한 두 사람은 아이를 갖기 위해 꾸준히 노력했지만 난임으로 오랜 시간 어려움을 겪어왔다. 우여곡절 끝에 임신에 성공한 양현민은 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연해 "시험관 시술은 몸도 힘들지만 가장 힘들었던 건 실패였다. 8번의 실패를 겪으면서 '우리가 뭐가 부족한가, 큰 잘못을 한 건 아닐까'라는 감정이 더 힘들었다"고 털어놔 안타까움을 자아냈다.

이어 그는 "제가 아이를 낳는 것도 아닌데 어떻게 강요할 수 있겠나. 그런데 아내가 먼저 용기를 내줬다"며 "예비 아빠로 만들어줘서 정말 고맙다. 더 잘해야겠다는 생각이 든다"고 아내를 향한 진심 어린 감사의 마음을 전했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'공개 열애 2번' 전현무, 타투女와 교제 사실상 인정…"타투 위치는 알아서 생각해라"

2.

이유리, 선배 男배우 폭로 "턱 돌아갈 정도로 때리고 아무 말도 안 해"

3.

“이러면 임금 못 드려”…박나래, 전 매니저 타박 장면 재조명

4.

'김지선 아들' 래퍼 시바, '급성 간염' 우려 후 반전..."최악의 상황 피했다"

5.

'5월 결혼' 윤보미, ♥라도와 자녀 계획 밝혔다 "가능하면 4명, 얼른 낳고 싶어"

연예 많이본뉴스
1.

'공개 열애 2번' 전현무, 타투女와 교제 사실상 인정…"타투 위치는 알아서 생각해라"

2.

이유리, 선배 男배우 폭로 "턱 돌아갈 정도로 때리고 아무 말도 안 해"

3.

“이러면 임금 못 드려”…박나래, 전 매니저 타박 장면 재조명

4.

'김지선 아들' 래퍼 시바, '급성 간염' 우려 후 반전..."최악의 상황 피했다"

5.

'5월 결혼' 윤보미, ♥라도와 자녀 계획 밝혔다 "가능하면 4명, 얼른 낳고 싶어"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 가을영웅 전격 복귀! 두산, 플렉센 재결합

2.

손흥민 마지막 연설에 폭풍 오열한 '이 선수'…"나를 잊지 말아요"→토트넘, 손흥민 헌정 다큐 공개

3.

5395억원 초특급 스타 WBC에서 못 본다고? "그 때 없으면 이혼 이라는데요?"

4.

주루방해&수비시프트 위반 규칙 바뀐다…2026 KBO 규칙 어떻게 달라지나

5.

두산 이후 10년만에 2연패 도전. 핵심은 취약한 불펜 보강. 외부 보강없는데 벌써 된듯한 느낌은

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.