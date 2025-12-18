"힘들 때 위로해줘" 쯔양 "연예인 중 박명수·비가 최애, 이상형은 김재…

|
[스포츠조선 김소희 기자] 먹방 유튜버 쯔양이 가장 좋아하는 연예인으로 박명수를 꼽았다.
쯔양은 "낯을 많이 가리는 성격이라 누군가와 친해지는 게 쉽지 않다"며 "개인적으로 연락하는 연예인이 단 한 명도 없다"고 털어놨다. 이에 김대호는 "내적 친밀감이 있는, 가장 가까운 연예인은 누구냐"고 물었고, 쯔양은 "자주 연락하는 건 아니지만 박명수 님이다. 제가 정말 좋아한다"고 답했다. 이어 "비, 이영자 선배님도 좋고, 그리고 우리 대호 대장님도 있다"고 덧붙였다.
김대호의 제안으로 김재중에게 영상 편지를 보내게 된 쯔양은 "어렸을 때부터 팬이었다. 평생 너무 멋있으시다. 항상 건강하시고 만수무강하시길 바란다"며 쑥스러운 미소를 지었다.
앞서 쯔양은 지난 11월 방송된 KBS 2TV '배달왔수다'에서도 박명수, 비를 향한 감사한 마음을 전했다. 당시 쯔양은 "박명수 님과 같이 촬영했었는데, 그 때 이후로 많이 예뻐해 주셨다. 제가 진짜 힘들었을 때도 먼저 연락을 주시고, 따뜻한 위로도 해주셨다. 또 비 선배님도 현실적인 조언을 해주셨다"라며 진심 어린 감사를 전했다.