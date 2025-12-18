"힘들 때 위로해줘" 쯔양 "연예인 중 박명수·비가 최애, 이상형은 김재중"

기사입력 2025-12-18 18:52


"힘들 때 위로해줘" 쯔양 "연예인 중 박명수·비가 최애, 이상형은 김재…

[스포츠조선 김소희 기자] 먹방 유튜버 쯔양이 가장 좋아하는 연예인으로 박명수를 꼽았다.

18일 유튜브 채널 '흙심인대호'에는 '공복 상태 쯔양의 압도되는 와일드 먹방 현장'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 쯔양은 김대호에게 "대장님을 정말 존경한다"고 말했고, 김대호는 "그냥 존경한다고 하지 말고 무엇을, 어떻게, 왜 존경하는지 설명해 달라"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

쯔양은 "낯을 많이 가리는 성격이라 누군가와 친해지는 게 쉽지 않다"며 "개인적으로 연락하는 연예인이 단 한 명도 없다"고 털어놨다. 이에 김대호는 "내적 친밀감이 있는, 가장 가까운 연예인은 누구냐"고 물었고, 쯔양은 "자주 연락하는 건 아니지만 박명수 님이다. 제가 정말 좋아한다"고 답했다. 이어 "비, 이영자 선배님도 좋고, 그리고 우리 대호 대장님도 있다"고 덧붙였다.

또 김대호는 쯔양에게 "연예인 중 이상형이 있느냐"고 질문했다. 쯔양은 "제가 언급하면 괜히 죄송해서…"라며 머뭇거렸고, 이에 김대호는 자신이 평소 이상형으로 꼽아온 고윤정을 향해 즉석에서 "죄송합니다"라는 영상 편지를 보내 현장을 폭소케 했다.


"힘들 때 위로해줘" 쯔양 "연예인 중 박명수·비가 최애, 이상형은 김재…
이후 쯔양은 "초등학교 때부터 지금까지 변함없는 이상형이 있다"며 "제가 카시오페아였다. 김재중이다"라고 고백했다. 이어 "제 인생의 이상형이다. 약간 예쁘고, 톡 하면 터질 것 같은 사람이 좋다"고 솔직한 취향을 밝혔다.

김대호의 제안으로 김재중에게 영상 편지를 보내게 된 쯔양은 "어렸을 때부터 팬이었다. 평생 너무 멋있으시다. 항상 건강하시고 만수무강하시길 바란다"며 쑥스러운 미소를 지었다.

앞서 쯔양은 지난 11월 방송된 KBS 2TV '배달왔수다'에서도 박명수, 비를 향한 감사한 마음을 전했다. 당시 쯔양은 "박명수 님과 같이 촬영했었는데, 그 때 이후로 많이 예뻐해 주셨다. 제가 진짜 힘들었을 때도 먼저 연락을 주시고, 따뜻한 위로도 해주셨다. 또 비 선배님도 현실적인 조언을 해주셨다"라며 진심 어린 감사를 전했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"전 남자친구였다"…민희진, 법정서 바나 대표와 과거 관계 인정

2.

입짧은햇님도 주사이모 의혹…박나래 약 전달책까지 "약·링거로 30kg 감량"

3.

박나래 영상, 오히려 '독' 됐나.."닫힌 입·하방 시선, 리스크 관리 패턴"

4.

나나, 흉기 강도 침입 후 달라졌다…가방 속 '호신 스프레이' 필수템

5.

'44kg' 쯔양 "화장실 물 7번 내리며 해결, 하루종일 배고프다"

연예 많이본뉴스
1.

"전 남자친구였다"…민희진, 법정서 바나 대표와 과거 관계 인정

2.

입짧은햇님도 주사이모 의혹…박나래 약 전달책까지 "약·링거로 30kg 감량"

3.

박나래 영상, 오히려 '독' 됐나.."닫힌 입·하방 시선, 리스크 관리 패턴"

4.

나나, 흉기 강도 침입 후 달라졌다…가방 속 '호신 스프레이' 필수템

5.

'44kg' 쯔양 "화장실 물 7번 내리며 해결, 하루종일 배고프다"

스포츠 많이본뉴스
1.

구창모 국가대표 '셀프 반납' 논란, 핵심은 구단-선수들 '병역 이기주의'

2.

삼성은 132억, 키움은 43억 → 경쟁균형세 키움 홀로 반도 안 채웠다

3.

'韓 초대형 이적설' 양민혁(19, 레알 마드리드) 공식입장 떴다, 포츠머스 감독 루머 전면 부인 "시즌 끝까지 남는다...들은 내용 없어"

4.

두산 이후 10년만에 2연패 도전. 핵심은 취약한 불펜 보강. 외부 보강없는데 벌써 된듯한 느낌은

5.

NC 천재환, 21일 결혼 "신부는 나를 지지해 주는 사람"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.