'임꺽정' 김홍표, 정면충돌 교통사고로 심각 "고관절 탈구·얼굴 박피까지"
[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김홍표가 교통사고로 힘들었던 과거를 회상했다.
18일 윤미라의 유튜브 채널에는 '교통사고로 무너진 배우 김홍표 다시 삶을 연기하다'라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상 소개글에서 윤미라는 "배우 김홍표를 만났어요. 한 번의 큰 교통사고로 삶이 완전히 무너졌던 시간, 대리운전과 노동 현장을 오가며 배우가 아닌 '생활인'으로 버텨야 했던 날들 그리고 다시, 결혼을 하고 연기를 시작하며 곧 태어날 아이를 기다리는 지금까지 이번 영상에는 조용히 다시 일어선 한 배우의 이야기가 담겨 있습니다"라고 설명했다.
이어 공개된 영상에서 윤미라는 후배 김홍표를 만나 대화를 나눴다. 윤미라는 곧 출산을 앞둔 김홍표를 위해 아기 옷을 선물해 훈훈함을 자아냈다.
이어 김홍표는 과거 크게 났던 교통사고에 대해 언급했다. 그는 "97년도 24살때 교통사고를 당했다. 상대 차와 정면 충돌해서 그해 1년동안 병원에 있었다. 당시 코도 심하게 부러졌고 피부를 세군데 정도 갈아냈다. 화상 입으면서 긁혀서 이마, 볼을 박피를 했다. 고관절도 탈구됐다. 충격이 어마어마했다"고 털어놨다.
과거 '임꺽정'으로 한창 잘 나갈 시기에 사고가 났다는 김홍표는 "1년간 병원에 있으면서 공황장애, 조울증을 앓았다"고 고백했다.
김홍표는 치료 후 다양한 일을 했다며 "조경 일도 오래했고, 대리운전이나 택배 일도 했다"고 파란만장한 삶에 대해 털어놨다. 이에 윤미라는 "배우는 여러가지 경험하는게 좋다. 연기생활 하는 데 도움이 된다"고 위로했다.
