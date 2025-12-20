'이동국 자녀' 설아·수아·시안, 폭풍성장 근황 "내년 중학생되는 스포츠 유망주" [KBS 연예대상]

기사입력 2025-12-20 22:32


[스포츠조선 정안지 기자] 전 축구선수 이동국의 자녀인 '설수대' 설아, 수아, 시안이의 폭풍성장한 모습이 시선을 집중시켰다.

20일 오후 서울 여의도 KBS 신관 공개홀에서는 이민정, 문세윤, 이찬원의 사회 속에 '2025 KBS 연예대상' 시상식이 열렸다.

이날 '설수대' 설아, 수아, 시안 군이 '베스트 아이콘상' 시상하기 위해 등장했다.

폭풍성장한 채 한복을 곱게 차려 입고 등장한 삼남매의 모습에 MC들은 "대박이가 이렇게 컸냐", "이렇게나 성장했다", "너무 귀엽다"며 놀랐다.

문세윤은 "너무 반갑고 놀랍기도 하고 이제는 호칭을 설아 씨에게 질문을"이라면서 "설아 씨, 폭풍성장한 모습 보니까 랜선 삼촌으로 뿌뜻하다. 올해 몇 살이냐"고 물었다. 이에 설아 양은 "처음 '슈퍼맨이 돌아왔다' 나왔을 때는 정말 어렸는데, 저랑 수아는 내년에 벌써 중학생이 된다"고 했다.

이어 이민정은 "너무 예쁘게 잘 자랐다"면서 "아버지 이동국 씨 유전자를 그대로 물려 받아서 모두 스포츠 유망주라고 이야기를 들었다"고 했다. 이에 수아 양은 "저랑 설아는 골프 대회에 나가서 나란히 1, 2위를 했다. 시안이는 유소년 축구대회에서 MVP를 받았다"고 자랑했다.

이어 시안 군은 꿈을 묻는 질문에 "아빠처럼 멋진국가대표 축구선수가 되는 게 꿈"이라면서 "대박이로 시청자 여러분께서 많이 사랑해주셔서 감사하다"고 전했다.

