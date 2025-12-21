[SC인터뷰] "내가 이런 표정을 짓기도 하는구나"..도경수, '조각도시…

|
[스포츠조선 문지연 기자] 그룹 엑소 멤버 겸 배우 도경수(32)가 첫 악역 도전을 마쳤다.
'조각도시' 속 요한은 태중의 인생을 조각한 악인으로, 지금까지 도경수가 보여주지 않았던 캐릭터다. 도경수는 "이런 역할을 못 만나서 안 했던 것 같다. 항상 하고 싶은 마음은 있었기에 부담이나 걱정이 됐다기 보다는 오히려 '이거 재미있겠다'는 생각을 많이 했었다. 평소에 감정 표현을 그렇게 강하게 하거나, 목소리를 크게 내는 성향이 아닌데, 캐릭터를 통해 소리도 질러보고 감정을 이렇게 극한까지 끌어올릴 수 있다는 게 재미있던 것 같다"고 말했다.
자신도 모르는 자신의 얼굴을 발견하게 된 '조각도시'다. 도경수는 "저는 현장에서 모니터를 잘 안 하고 다니는 편이라 확인을 안 하고 넘긴 게 많은데, '내가 이런 표정을 짓기도 하는구나' 했다. 살인하는 모습이 제일 섬뜩했다. 극중 배나라 씨를 살인할 때 격하게 하는데, 새로운 얼굴을 봤다"고 했다.
만족스러운 부분만 존재했던 것은 아니다. 일부 시청자들이 말했듯 아쉬운 부분도 분명 존재했다. 도경수는 "오히려 더 표현해야 하는 부분에서는 감정 표현을 조금 더 했다면 좋지 않았을까 싶다. 대사가 너무 길거나 이럴 때는 높낮이가 있으면 좋았을텐데, 다 '플랫'하게 대사를 친 부분들이 많았던 것 같다. 그런 부분이 살짝 아쉬웠다. 그리고 잔인한 신을 촬영할 때의 표현이나 조금 더 단순히 아이처럼 했으면 좋았을텐데, 편집이 된 게 많더라. 너무 잔인하게 보여서 들어내신 것인지 모르겠지만, 그런 부분이 아쉬웠다"고 말했다.
주변에서도 도경수의 악역을 보고 실제 인성을 의심하는 이들도 많았다고. 도경수는 "인성이라기 보다는, 저를 이상하게 쳐다보는 분들이 생겼다. 현장에서 스태프들이 갑자기 머리를 해주다가도 '안 해준다'고 '쳐다보지 말라'고 장난을 치기도 하고, 음식점에서 고기를 구워 주시다가 저는 한 점을 더 안 주시거나 그런 게 있어서 서운했던 기억이 있다"며 웃었다.
이제는 악역보다는 밝은 캐릭터를 보여주고 싶다는 바람이다. 도경수는 "어떤 작품을 하더라도 그 작품의 캐릭터로만 보이면 좋겠다는 마음으로 연기한다. 또 다른 악역을 하더라도 요한이 전혀 보이지 않는 악역을 하고 싶다는 생각은 있다. 지금 생각은 요한이랑 정말 상반되는, 로맨틱 코미디 같은 걸 해보고 싶다는 생각도 든다"고 밝혀 다음 작품에 대한 기대를 높였다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com