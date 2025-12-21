전현무, '고향' KBS서 첫 대상 "편찮으신父, 이래저래 힘든 요즘 큰 선물" [KBS 연예대상]

기사입력 2025-12-21 02:04


[스포츠조선 정안지 기자] KBS 아나운서 출신 방송인 전현무가 친정인 KBS에서 첫 대상의 영예를 안았다.

20일 오후 서울 여의도 KBS 신관 공개홀에서는 이민정, 문세윤, 이찬원의 사회 속에 '2025 KBS 연예대상' 시상식이 열렸다.

이날 대상 후보로 김숙, 김종민, 이찬원, 전현무, 박보검, 김영희, 붐이 이름을 올린 가운데 대상 트로피는 전현무가 차지했다.

자신의 이름이 호명되자 어리 둥절한 표정을 짓던 전현무는 동료들의 축하 속 무대 위로 올랐다. 이찬원은 "친정에서 받는 첫 대상이다. 진심으로 축하드린다"며 축하를 건넸다.

전현무는 "당연히 박보검일 거라 생각을 했다. 그래서 내 앞에 카메라 감독님이 오셨길래 '희망고문 하는구나' 하고 슬쩍 박보검 씨를 봤는데 그 앞에도 카메라가 있더라. 저게 진짜구나 생각했는데"라고 말문을 열었다.

그는 "믿기지 않는다. 너무 감사드린다. 진짜 SBS 소감만 준비하고 있었다"면서 "여기는 진짜 예상을 못했다"고 해 웃음을 안겼다.

전현무는 "'사장님 귀는 당나귀 귀' 오래했지만, 차려놓은 밥상에 밥을 먹는 수준이 아니라 대표님, 사장님들이 입 안에 밥을 떠 넣어주신다"며 "나름 큰 역할이라고 할 수도 있겠지만 대표님, 사장님이 다 하는 프로그램이라 내가 하는 역할은 없다고 생각을 했는데 큰 상을 주셔서 감사하다"며 감사의 마음을 전했다.


전현무는 "2025년에서 20년을 빼면 2005년이다. 2005년 딱 이맘때쯤에 KBS 아나운서 시험 3수를 하면서 본관 계단 쪽에 혼자 4시쯤 와서 '반드시 내년에 KBS 들어간다'면서 다짐하고 이를 갈고 아나운서를 봤다"면서 "정확히 20년 만에 큰 상을 받게 돼서 믿기지 않는다"며 당시를 떠올렸다.


그는 "KBS 아들이라고 이야기 하는데 상은 정작 다른 곳에서 줘서 서운함이 늘 있었는데 큰 상 주셔서 감사하다"면서 "2026년에 고향을 위해 더 많이 일하라는 의미로 알겠다"라고 말했다.

그러면서 전현무는 "예능하면서 제일 힘든 것중 하나가 본인이 힘들 때 남을 웃겨야 할 때다. 개인적으로 2025년 요즘이 많이 힘들다"면서 "이래저래 힘들기도 하지만 아버지가 편찮으시다. 웃기는 일도 하면서 아버지 병원도 왔다갔다 하면서 물리적으로 힘든 요즘을 보내고 있는데 KBS가 나에게 큰 선물을 해준거라 생각을 하겠다"고 전했다.

전현무는 "남을 깔깔 웃기는 역할이 예능에서 전부가 아니라고 생각한다. 내가 더 좋은 사람이 돼서 나만 봐도 깔깔 웃지는 않더라도 박보검 씨 보면 흐뭇해지듯이 나를 보면 흐뭇한 바른 사람이 되도록 하겠다"고 했다.

마지막으로 전현무는 "이래저래 많이 힘든 2025년 연말인데 2026년에는 시청자분들 좋은 일만 있으시길 바라고 나도 더 좋은 사람 돼서 선한 에너지 여러분들께 많이 전해드리도록 하겠다"며 "KBS 아들로서 2026년에는 KBS 위해서 더 열심히 뛰고 일하겠다"고 소감을 마무리 했다.

anjee85@sportschosun.com

