임창정 '훈남' 8세子, 피아노 천재였다...父 노래도 척척 '아빠는 댄스 중'

기사입력 2025-12-23 08:38


임창정 '훈남' 8세子, 피아노 천재였다...父 노래도 척척 '아빠는 댄…

임창정 '훈남' 8세子, 피아노 천재였다...父 노래도 척척 '아빠는 댄…

임창정 '훈남' 8세子, 피아노 천재였다...父 노래도 척척 '아빠는 댄…

[스포츠조선 정안지 기자] 가수 임창정의 아내 서하얀이 아들의 피아노 실력을 자랑했다.

22일 서하얀은 "연습하기 싫은 날 워밍업(feat.0호). '슬픈 혼잣말'이 왠지 매우 기뻐진"이라면서 일상 모습을 공유했다.

영상 속에는 남편 임창정과 아들 준재 군과의 행복한 일상이 담겨있다. 내복을 입은 채 피아노를 치고 있는 아들 준재 군과 피아노 소리에 맞춰 춤을 추고 있는 임창정. 엄마 서하얀은 그런 아빠와 아들의 모습을 촬영하며 얼굴에는 연신 미소가 가득했다.


임창정 '훈남' 8세子, 피아노 천재였다...父 노래도 척척 '아빠는 댄…
연주곡은 임창정의 '슬픈 혼잣말'이었다. 이때 '슬픈 혼잣말'은 발라드가 아닌 편곡을 통해 흥 넘치는 곡으로 재탄생, 이 과정에서 아빠와 아들은 똑같은 춤을 선보이며 남다른 호흡을 자랑해 웃음을 안긴다.

특히 피아노 첫 연주회를 열 정도로 수준급 피아노 실력의 소유자인 준재 군은 이날도 놀라운 피아노 실력을 자랑하고 있어 감탄을 자아낸다.

한편 서하얀은 지난 2017년 18살 연상 임창정과 결혼해 두 아들을 낳았다. 임창정이 전처와의 사이에서 낳은 세 아들까지, 총 다섯 아들을 양육 중이다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'나혼산' 명절 음식도 박나래 매니저가 했다 "'나래바' 오는 연예인에 맞춰 조명도 세팅"

2.

'76세' 박원숙, 은퇴까지 고민한 몸 상태 "힘들어서 제의 와도 못해" ('같이 삽시다')

3.

'너무 야윈' 심권호, '53세 모태솔로' 고백 "뽀뽀해 본 적도 없다" ('사랑꾼')

4.

'70억 자가' 고준희, '에르메스 담요'를 강아지 배변패드로..쿨내 진동

5.

나나 강도 사건이 처음 아니었다…클릭비 유호석도 피해 고백 "범죄 가득 마을"

연예 많이본뉴스
1.

'나혼산' 명절 음식도 박나래 매니저가 했다 "'나래바' 오는 연예인에 맞춰 조명도 세팅"

2.

'76세' 박원숙, 은퇴까지 고민한 몸 상태 "힘들어서 제의 와도 못해" ('같이 삽시다')

3.

'너무 야윈' 심권호, '53세 모태솔로' 고백 "뽀뽀해 본 적도 없다" ('사랑꾼')

4.

'70억 자가' 고준희, '에르메스 담요'를 강아지 배변패드로..쿨내 진동

5.

나나 강도 사건이 처음 아니었다…클릭비 유호석도 피해 고백 "범죄 가득 마을"

스포츠 많이본뉴스
1.

유니콘스 출신 감독이 유니콘스 명맥을 되살렸다. 황재균 은퇴 끝? 2007년 마지막 입단 강속구 투수가 살아났다

2.

'애틀랜타 실수한 거 같다' FA 유격수 김하성과 맺은 단년계약, 오버페이 비판 중심에 섰다

3.

'박해민표' 수비 장착…"목표 의식 생겼다" 강백호-페라자 가세, '돌멩이' 시즌 4, 더 무서워진다 [인터뷰]

4.

250,760,826,004원! 다저스 대충격 세금폭탄

5.

[오피셜]"신생팀 K리그2 판도 흔든다" 용인FC, 국대 출신 베테랑 김민우→미드필더 최영준 수혈…폭풍 영입 '美'쳤다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.