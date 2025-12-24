남진, 호남 지역 재벌2세였다 "父, 도정업 종사..요트 있었다" ('라…

남진, 호남 지역 재벌2세였다 "父, 도정업 종사..요트 있었다" ('라스')

[스포츠조선 정유나 기자] '라디오스타'에 출연한 설운도가 블랙핑크 로제의 '아파트'에 대한 자신의 생각을 공개한다. '아파트' 노래에 불만이(?) 있었다는 그는 자신이 작곡한 '오피스텔'이라는 노래를 깜짝 공개해 모두를 놀라게 만든다. 또한 남진은 '호남 지역 재벌 2세설'에 대해 솔직한 토크를 펼쳐 입이 떡 벌어지게 만든다.

오늘(24일) 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 강영선 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희)는 남진, 설운도, 자두, 승희가 출연하는 '크리스마스 특집: 흥과 함께'로 꾸며진다.

요즘 MZ세대의 뜨거운 관심을 얻고 있는 설운도는 블랙핑크 로제의 노래 '아파트'에 대한 자신의 생각을 밝혔다. 그는 "지금은 오피스텔 시대"라는 주장(?)으로 스튜디오를 웃음바다로 만들며 직접 작곡한 노래 '오피스텔'을 언급하며 모두를 깜짝 놀라게 한다.


이어 노래 한 소절을 요청 받은 설운도는 노래를 부르던 중 "갑자기 시키니까, 기억이 안 나네"라고 답해 폭소를 자아낸다. 설운도의 '오피스텔'은 과연 어떤 노래일지 본방송에 대한 궁금증을 높인다.

한편 MC 김국진이 남진에게 "알고 보니 호남 지역 재력가의 아들이라고요?"라고 묻자, 남진은 고개를 끄덕이며 '재벌 2세설'에 대한 이야기를 솔직하게 공개한다. 그는 아버지가 도정업에 종사했다고 밝히며 '쌀을 듬뿍 품은 금수저' 출신임을 밝힌다.

MC 김구라가 "유산도 많이 물려받았는지?"라고 묻자, 남진은 "그 시절 치고 적은 건 아니죠."라고 말해 모두를 놀라게 한다. 이어 그는 어린 시절 집에 고가의 요트는 물론 '이것(?)'까지 있었다고 말해 다시 한 번 모두를 놀라게 한다. 과연 '이것(?)'의 정체는 무엇일지 기대를 모은다.

모두를 놀라게 한 남진, 설운도의 이야기는 오늘(24일) 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

