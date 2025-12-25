'이태원 건물주' 선우용여, '배우 꿈' 손녀 지원 나선다 "서포트할 것"

기사입력 2025-12-25 06:23


'이태원 건물주' 선우용여, '배우 꿈' 손녀 지원 나선다 "서포트할 것…

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 선우용여가 손녀의 배우 꿈을 적극 지원하겠다고 밝혔다.

24일 선우용여의 유튜브 채널에는 '10년만에 한국 온 아들 안고 공항에서 펑펑 운 선우용여의 사연은?'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이어 공개된 영상에는 LA사는 아들이 10년 만에 가족과 함께 한국을 찾은 모습이 그려졌다. 공항으로 마중 나온 선우용여는 "아들이 미국에서 자리를 잡느라 한국에 오지 못했다"며 "손자, 손녀가 할머니 집에 처음 오는 것이라 설렌다"고 들뜬 마음을 전했다.


'이태원 건물주' 선우용여, '배우 꿈' 손녀 지원 나선다 "서포트할 것…
이후 선우용여는 아들, 손자, 손녀와 재회한 뒤 집으로 데리고 갔다. 이동하는 차 안에서 아이들은 장래희망에 대해 얘기를 나눴다.

먼저 손자는 "축구선수 아니면 골프 선수 하고 싶다"는 바람을 드러냈고, 이에 선우용여는 "충분히 되고도 남는다"고 응원했다.

손녀는 "의사 아니면 배우가 꿈이다"라고 밝혔다. 배우가 꿈이라는 말에 선우용여는 "그럼 연기학교 다녀야 한다. 발레와 음악도 배워야 한다"면서 "춤과 노래는 할머니가 서포트해 줄 거다"고 말해 눈길을 끌었다.

한편 선우용여는 남다른 재력을 갖고 있다. 이태원에 건물을 소유하고 있으며, 용산구 이촌동 한강뷰 아파트에 거주 중이다. 해당 아파트는 현재 28억에 매물이 나와 있는 것으로 알려졌다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] "박나래, 목포거주 母·남자친구 급여 처리, '업무상 횡령' 해당 여지有"

2.

'빅마마' 이혜정, 성형 견적 1200만원..수술 결심 "못생겼다고 꾸짖어서 화나"

3.

MC몽, 120억 불륜설에 해명→삭제 반복...원헌드레드 "조작·협박 있었다"

4.

김지민♥김준호, 신혼 5개월차에 벌써 '각방'…"같이 자면 이혼할 뻔"

5.

결혼 앞둔 신지, 165cm에 '저체중' 경고 받았다.."60kg까지 찌우라고"

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] "박나래, 목포거주 母·남자친구 급여 처리, '업무상 횡령' 해당 여지有"

2.

'빅마마' 이혜정, 성형 견적 1200만원..수술 결심 "못생겼다고 꾸짖어서 화나"

3.

MC몽, 120억 불륜설에 해명→삭제 반복...원헌드레드 "조작·협박 있었다"

4.

김지민♥김준호, 신혼 5개월차에 벌써 '각방'…"같이 자면 이혼할 뻔"

5.

결혼 앞둔 신지, 165cm에 '저체중' 경고 받았다.."60kg까지 찌우라고"

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세-와이스 떠난 자리, 강속구 듀오로 채웠다…한화, '155㎞' 화이트 영입 "터닝포인트라 생각" [공식발표]

2.

진정시키던 손흥민 없으니 대폭주! "로메로는 쏘니 영향력 재현 못 해"…충격 일침 "차라리 유망주 키워서 갈아 치워"

3.

'이정후 금의환향, 자이언츠 구단 전부 데려온다' SF 자이언츠 한국방문 결정, 코리안 마케팅에 진심 펼친다

4.

"첫 아이에게 韓이름 지어주고파" 몸은 ML로 떠났지만, 마음만은 여전히 '한국♥'…대전 예수의 진심 [SC포커스]

5.

"파격적 장기계약" '33세 MF'손준호,충남 아산과 4년 재계약[단독]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.