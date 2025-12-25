MC몽, 차가원 대표와 불륜설 재차 부인 "싹 다 고소, 16년 참은 한 풀 것"[SC이슈]
|차가원 대표(왼쪽), MC몽. 사진 =스포츠조선DB, 원헌드레드
[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 MC몽이 피아크 그룹 회장 겸 원헌드레드 차가원 대표와의 불륜설에 강경한 법적대응을 예고했다.
MC몽은 25일 자신의 개인 계정에 "차 어르신 장난질 한 거 두고보세요. 당신이 나에게 보낸 카톡들 당신에게 보낸 차 회장과의 아티스트 포함된 내용들. 그걸 누군가가 소설로 지은 포르노 수준의 스토리"라고 적었다.
이어 "수십억을 오히려 내가 보낸 내역도 첨부했다"며 "늘 침묵만 했지만 이제부터 병역비리, 불륜 입에 담지도 못할 말들 하는 모든 이들 싹다 고소다"라고 경고했다. 그러면서 "경찰서에서 빌지마라 제발. 죽어도 빌지마"라며 "내가 이제부터 16년간 참은 한을 다 풀테니까"라고 분노를 표했다.
앞서 전날 더팩트는 MC몽과 차 대표의 불륜설을 보도했다. 이와 함께 두 사람이 주고 받은 카카오톡 메신저 내용을 공개하며 부적절한 관계를 가졌다고 전했다.
이후 MC몽은 "맹세코 그런 부적절한 관계를 맺은 적도 없으며 전 그 사람 가족 같은 지금도 120억 소송 관계가 아니라 당연히 채무를 이행할 관계"라고 반박했다.
원헌드레드도 공식입장을 통해 "사실 확인 결과 기사 내용과 카톡 대화는 모두 사실이 아니었다. 이는 MC몽이 차가원 회장의 친인척인 A씨로부터 협박을 받고 조작해서 보낸 것"이라며 "A씨는 빅플래닛메이드의 경영권을 뺏기 위해 MC몽에게 강제적으로 주식을 매도하게 협박하였으며, 이 과정에서 MC몽의 조작된 카톡이 전달됐다"고 주장했다.
한편 MC몽은 차 대표와 함께 원헌드레드를 설립했다. 그러나 올해 6월 원헌드레드는 "MC몽이 개인 사정으로 인해 현재 회사 업무에서 배제된 상태"라고 사임 소식을 전했다. MC몽은 개인 계정을 통해 "프로듀서 일은 차 회장에게 모든 걸 맡기고 저의 건강과 저만의 발전을 위하여 유학을 결정했다"고 밝혔다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
