김종국, 8년 열애 숨긴 송지효에 '섭섭'..."16년 알았는데 안 들킨…

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 송지효가 최근 8년간의 열애 끝에 결별한 사실이 알려진 가운데, 이를 이제야 알게 된 '런닝맨' 멤버들이 서운함을 감추지 못했다.
이어 송지효가 최근에서야 과거 8년간 교제한 남자친구가 있었다고 밝힌 사실을 언급하며 서운함을 드러냈다.
그러나 멤버들은 16년 동안 함께한 사이임에도 8년 열애 사실을 전혀 몰랐다는 점에 다시 한번 충격을 받았다는 반응을 보였다.
특히 송지효의 연애 스타일은 멤버들의 또 다른 충격 포인트였다. 크리스마스를 연인과 어떻게 보내느냐는 질문에 그는 "솔직히 크리스마스는 거의 못 챙긴다"며 "그 주에는 촬영이나 행사가 많아서 우리 직업군은 가장 바쁠 때"라고 밝혔다. 로맨틱한 데이트나 분위기 있는 장소를 찾은 적도 거의 없다고 덧붙였다.
이에 김종국은 "보통 남자들은 이벤트 시즌만 되면 고민이 많은데, 8년이나 만난 남자친구는 정말 편했을 것 같다"며 감탄했다. 양세찬은 "누나는 와인이나 위스키도 안 좋아하고 소주만 있으면 된다. 비싼 스테이크보다 순댓국에 소주 한 잔이면 끝"이라며 "8년 연애가 가능했던 이유"라고 농담해 웃음을 자아냈다.
