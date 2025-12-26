'215만 유튜버' 곽튜브, 100억 재산설에 선 그었다.."그 돈 있으…

'215만 유튜버' 곽튜브, 100억 재산설에 선 그었다.."그 돈 있으면 은퇴"
[스포츠조선 김준석 기자] 유튜버 곽튜브(본명 곽준빈)가 자신을 둘러싼 '재산 100억설'에 대해 직접 입을 열었다.
25일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '이지혜 기절한 여행유튜버 곽튜브의 연애, 결혼, 임신 풀스토리부터 100억 재산 진실까지'라는 제목의 영상이 공개됐다.
이날 영상에서 곽튜브는 각종 루머와 사생활, 재산설에 대해 솔직한 이야기를 전했다.
제작진이 재산 100억설을 언급하자 곽튜브는 웃으며 "저 돈 아예 없다. 그런데 사람들이 그걸 믿는 것 같더라"고 말문을 열었다.
이어 그는 "만약 제가 은퇴하면 그때는 100억이 있는 거다. 이건 확실히 말할 수 있다"며 "100억 있으면 일 안 한다"고 단호하게 선을 그었다.
이에 이지혜가 "그럼 얼마 안 남았네?"라고 농담을 던지자 곽튜브는 "그랬으면 좋겠다"며 웃음을 터뜨렸다.
하지만 실제 수입에 대해서는 "100억은 발끝에도 못 따라온다"며 다시 한 번 재산설을 부인했다.
곽튜브는 여행 콘텐츠로 큰 인기를 얻으며 '성공한 유튜버' 이미지가 굳어졌지만, 과장된 재산 추측에는 불편함 없이 담담한 태도로 해명했다.
그의 솔직한 발언에 이지혜 역시 "사람들이 너무 크게 본다"며 공감을 보였다.
한편 곽튜브는 지난해 10월 11일 비연예인 연인과 결혼하며 유부남 대열에 합류했다.
결혼 이후에도 꾸준히 콘텐츠 활동을 이어가고 있는 그는 "100억 있으면 은퇴한다"는 말로 재산 루머를 일축하며 웃음 섞인 진실을 전했다.
