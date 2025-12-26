이규혁, '결혼 4년차' ♥손담비에 무릎 꿇었다..."술 많이 마시면 무…

이규혁, '결혼 4년차' ♥손담비에 무릎 꿇었다..."술 많이 마시면 무릎 슬라이딩" ('담비손')

기사입력 2025-12-26 19:09


[스포츠조선 정안지 기자] 손담비가 남편 이규혁이 무릎을 꿇었던 일화를 공개했다.

26일 유튜브 채널 '담비손 DambiXon'에는 "담비에게 혼났을땐 X 생각하는 남편과 해이와 첫 크리스마스"라면서 영상이 게재됐다.

이날 손담비, 이규혁 부부는 지인들과의 연말 모임을 위해 맛집을 찾았다.

맛있는 음식의 등장에 행복한 미소를 짓던 그때 이규혁은 "만약 오늘 좀 일이 생기면 난 담비한테 '나 오늘 늦는다'고 이야기를 한다"고 말했다. 남편의 말이 그저 웃긴 듯 미소를 짓던 손담비는 "한번도 저렇게 한 적 없다"고 해 웃음을 안겼다.

이에 지인은 "무릎 꿇고 한 적 있다더라"고 하자, 손담비는 "무릎 꿇고 한 적은 있다"며 인정했다. 이어 손담비는 "술 많이 마시면 바로 나한테 무릎 슬라이딩 하지 않냐"고 했고, 이규혁도 바로 인정해 폭소를 자아냈다.

이어 이규혁은 "무릎은 아무것도 아니다. 꿇으라고 있는 게 무릎이다"고 했고, 손담비는 "진짜 슬라이딩 하면서 무릎 꿇는다"고 해 웃음을 안겼다.


또한 손담비와 이규혁이 딸 출산 후 처음으로 둘 만의 데이트를 즐기는 모습도 공개됐다.

손담비는 "딸 해이가 태어나서 너무 행복하다. 힘든 것도 있는데 너무 행복하다"며 딸 생각에 행복한 미소를 지었다. 이에 이규혁은 "아까 해이가 너한테 가지 않았냐"고 하자, 손담비는 "울 뻔했다. 엄마는 엄마다. 웃으면서 나한테 오는데 심장이 아리더라"며 감동 받았던 일을 전했다.


그러면서 손담비는 "해이가 좀 더 크면 데리고 다니면 너무 좋을 것 같다"며 "나도 해이도 여자 여자 스타일은 아니지 않냐"고 물었다. 이에 이규혁은 "와일드 하지는 않다"면서 "해이가 없었으면 애교스러운 말들이 이 정도까진 안 됐을 것 같다. 해이 앞에서는 애교쟁이가 되지 않나. 그게 처음에는 어색했다"면서 딸 출산 후 달라진 부부의 모습을 언급해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

