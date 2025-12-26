이지현, 자식 농사 대박났다...'수학영재' 11세子, 금메달 몇 개째야…

|
|
|
[스포츠조선 정안지 기자] 그룹 쥬얼리 출신 이지현이 아들의 '수학영재' 면모를 자랑했다.
우경 군은 2025 하반기 HME 전국 해법수학 학력평가에서 우수한 성적으로 입상한 것.
우경 군은 한 교육·출판 전문 기업이 주최한 '2025 상반기 전국 해법수학 학력평가'에서 최우수상을 수상한 바 있다. 특히 당시 초등학교 4학년인 아들은 초등학교 5학년이 응시하는 학력평가에서 형들을 제치고 최우수상을 수상해 눈길을 끈다.
|
이지현은 "아들이 수학 영재"라는 말에 "조심스럽기는 한데 남다른 뇌를 가졌다"고 자랑했다. 이어 "그래서 함부로 손을 못 대겠다. 자신은 손 댈수록 망가진다"면서 "공부하라고 푸쉬를 안 한다. 그 친구는 머리가 굉장히 좋은 반면에 푸쉬를 하면 도망가는 스타일이다. 반항심이 생길 수가 있기 때문에 그냥 내버려두는데 한번 딱 집중을 하면 무서울 정도로 집중을 한다. 또 자기 확실한 분야에서 약간 천재성도 가지고 있고 한다"고 말해 눈길을 끌었다.
한편 이지현은 2001년 그룹 쥬얼리로 데뷔했으며, 두 차례 이혼 후 홀로 1남 1녀를 양육하고 있다. 최근에는 미용 국가자격증 시험에 합격해 헤어 디자이너로 변신했다.
anjee85@sportschosun.com